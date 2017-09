Veículo atinge e causa estragos em casa no bairro Bom Pastor em Varginha

A batida aconteceu no bairro Bom Pastor e deixou diversos estragos, desde a parte de cima da casa, passando pela parede, até a calçada. O quarto onde ficou o buraco na parede é justamente o da aposentada Maria Aparecida Andrade Santos. Ela conta que, por sorte, não tinha dormido em casa.

“Eu estava na casa da minha irmã, dormi na casa da minha irmã. Aí a moça pegou e me telefonou. Porque se eu tivesse deitada na cama, tinha me matado, porque foi muita pedra que caiu. Aí quando eu cheguei aqui, quase morri de susto”, diz.

Como o motorista fugiu do local, a polícia foi chamada para fazer um boletim de ocorrência, mas até agora nenhum suspeito foi encontrado. Para a Maria Aparecida fica o prejuízo com os danos no imóvel, mas também a certeza de que escapou dessa por pouco.