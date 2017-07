Variação de até 281% em produtos da cesta básica em Varginha

O produto que apresentou a maior variação de um estabelecimento a outro foi a unidade do sabão em barra. No supermercado mais barato, ele é vendido a R$ 1,49, enquanto no mais caro, o mesmo produto sai por R$ 5,69.

Outro produto que apresentou grande variação é a embalagem de 340 gramas do extrato de tomate. No supermercado mais barato, ele é vendido a R$ 0,99, enquanto no mais caro, ele sai por R$ 2,95. O papel higiênico branco de 30 metros, com quatro unidades, tmbém apresentou variação de 167,17%. No supermercado mais barato, o produto sai por R$ 1,98, enquanto no mais caro, ele é vendido a R$ 5,29.