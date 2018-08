Varginhenses participam de reunião sobre o Plano Diretor

Na última terça-feira (7), diversos varginhenses participaram de uma reunião do Projeto Câmara nos Bairros, que discutiu sobre o Plano Diretor de Varginha. Ação foi realizada no Centro Integrado de Educação Infantil (CEMEI), no bairro Novo Tempo.

A proposta de lei do novo Plano Diretor, desenvolvida pela Prefeitura, está atualmente sobre a responsabilidade de aprovação no legislativo.

Convidada pela Câmara de Vereadores, a equipe destacada pela Secretaria Municipal de Planejamento, coordenada pelo secretário José Manoel Ferreira, tem participado frequentemente do Câmara nos Bairros, que tem como objetivo apresentar à população, as principais diretrizes elaboradas para o desenvolvimento sustentável da cidade, no intuito de esclarecer e receber contribuições para a melhoria do documento.

Para José Manoel “a participação da população tem sido muito importante, pois só os moradores de uma determinada região são capazes de identificar os problemas e as demandas locais”, ressaltou.

O secretário enfatiza ainda a importância de se atentar para os temas sobre acessibilidade, mobilidade e meio ambiente, conceitos básicos que transversalmente estão presentes em todo o documento do Plano Diretor.

Durante a apresentação na CEMEI do Novo Tempo, estiveram presentes vereadores, moradores do bairro e pessoas de outras regiões engajadas em contribuir para o crescimento do município.

Dessa vez, a maioria do público foi composto por mulheres, o que demonstra o interesse e a força feminina presente na cidade.

A próxima audiência pública será realizada no Centro Integrado de Educação Infantil (CEMEI) do bairro Damasco, no dia 4 de setembro, às 19h.