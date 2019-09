Varginhenses cobram internet gratuita em locais públicos da cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Carolina Lima/CSul

Em nota, Prefeitura informou que projetos estão em andamento para implantação de Wi-Fi no Terminal Rodoviário, UPA, Hospital Bom Pastor, Melão, Aeroporto e para as escolas municipais, mas que tem esbarrado nas dificuldades financeiras que a cidade enfrenta

A conexão à internet somente pelo celular é a forma mais comum de navegar na web no Brasil e ganha cada vez mais relevância na sociedade atual. Em Varginha, apenas a Praça Getúlio Vargas conta com rede Wi-Fi gratuita e a população está cobrando da Prefeitura e dos vereadores, uma posição quanto à instalação da rede, principalmente em locais movimentados durante todo o dia, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e o Terminal Rodoviário.

A vantagem, além da rede Wi-Fi, seria a maior frequência aos espaços públicos, afastando a possibilidade de atos de vandalismo e uso incompatível com o previsto para esses locais.

O que dizem os moradores

O CSul esteve na UPA e no Terminal Rodoviário de Varginha conversando com moradores e usuários de dois dos principais pontos da cidade.

Segundo a estudante Maria Isabela, “eu entendo que o direito a internet deve ser fundamental, uma vez que a Globalização tomou conta da vida em sociedade. Então, com certeza, o fato de não ter wi-fi em locais públicos acarreta muitos impasses na vida das pessoas, no dia-a-dia”, disse.

Já Filipo Barbosa disse que “aqui em Varginha parece que é retrocesso né. Lá em Paulínia-SP, pelo menos onde eu moro, tem Wi-Fi de graça, você só precisa cadastrar seu CPF. Então acho que é importante, não ter isso é um retrocesso”, contou, informando que passa de 15 em 15 dias pelo Terminal Rodoviário da cidade.

Na Unidade de Pronto Atendimento, a moradora do bairro Bom Pastor, Thayná, disse que a instalação de internet no local “é importante porque nem todo mundo tem dados, nem todo mundo paga plano de internet, então isso seria importante e é uma coisa que agrega bastante”, contou.

Ângela, moradora do bairro Jardim Europa, contou ao CSul que próximo à UPA, principalmente aos finais de semana, é difícil encontrar estabelecimentos abertos para que as pessoas possam se alimentar. Segundo ela, “acabou de sair uma moça com um menininho ali que não achou um lugar para comer aqui, não tinha nada e ainda tinha que ir pra escola e ela disse que não sabia se ia pra escola, pois não tinha como dar um lanche pro menino comer, não tem nada perto aqui. E não é só alimentação, é um uber, um táxi, até mesmo avisar um parente, acho que é válido, tem que ter”, contou ela.

Câmara

Com o objetivo de democratizar o acesso à informação, por meio do uso da internet, que é uma das ferramentas mais utilizadas na atualidade para esse fim, a Câmara Municipal de Varginha disponibilizou Wi-fi gratuito nas imediações da Praça Governador Benedito Valadares, em frente à sua sede e abaixo da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, em 2015.

A rede tem apresentado problemas de conexão e usuários questionaram o não funcionamento há algumas semanas. Em contato com a Câmara Municipal, o CSul foi informado, por meio da assessoria de imprensa, que “a questão do Câmara Livre – o wifi gratuito da Câmara – o setor de TI (Tecnologia da Informação) informou que estamos com problemas técnicos no servidor que distribui o sinal. O reparo ou até mesmo a troca do equipamento já está sendo providenciado”, informou.

“Gostaríamos de reforçar é que não é competência do Legislativo implantar e executar serviços. O que foi feito pela Câmara de Varginha foi apenas a extensão do sinal que já é usado na sede da Câmara para a praça à frente. Cabe ao Legislativo cobrar do Executivo a oferta do serviço e fiscalizar a prestação, caso seja ofertado”, completou.

Segundo a assessoria, vários requerimentos de vereadores foram encontrados no sistema, desde 2013, cobrando ao Executivo a instalação do serviço de internet gratuita à população em vários locais da cidade, como hospitais e praças.

Em 2014, o então vereador Rômulo Azevedo enviou um requerimento a prefeitura solicitando instalação do serviço na cidade, visto que, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, na época, apenas 13 das 140 cidades do Sul de Minas ofereciam conexão gratuita de internet pelas prefeituras.

Já em 2017, o vereador José Alencar Faleiros também solicitou que a Prefeitura tentasse “custear o provimento do Wi-fi público por meio de publicidade, prática já largamente utilizada em grandes cidades do mundo”, disse no requerimento.

O último a solicitar o serviço à prefeitura foi o atual presidente da Câmara, Dudu Ottoni. Em requerimento enviado neste ano de 2019, Dudu solicitou “acesso gratuito à internet no Terminal Rodoviário do Município ampliando a comodidade dos usuários, dos passageiros e de seus acompanhantes. Passageiros à espera da saída de seus ônibus, que acabaram de chegar de viagem ou mesmo pessoas que estejam aguardando a chegada de familiares ou amigos poderão acessar páginas, ler e-mails, realizar pesquisas e fazer uso dos mais diversos aplicativos”, informou.

Prefeitura

Em contato com a Prefeitura, o Csul obteve resposta que já existem projetos de ampliação do serviço de internet gratuita em pontos da cidade, porém, a administração esbarra nas dificuldades financeiras que o município vem passando. Confira a nota:

“Ciente da importância da internet gratuita, que virou sinônimo de praticidade, a Prefeitura de Varginha vem trabalhando em projetos para a ampliação do serviço em outros pontos da cidade, a exemplo da Praça Getúlio Vargas, projeto piloto que já se consolidou . Já existem projetos prontos de Wi-Fi para o Terminal Rodoviário, UPA, Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, para o estádio do Melão em dias de jogo, para o aeroporto e para as escolas municipais. Porém, a administração vem se esbarrando no contingenciamento das dotações orçamentárias, considerando as dificuldades financeiras que o município vem passando. A intenção é colocar os projetos em prática num curto espaço de tempo, de forma a atender aos moradores da cidade e visitantes”, disse em nota a assessoria de imprensa.