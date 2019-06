Varginhense irá compor equipe sub 18 do Atlético-MG

Nas últimas semanas, atleta varginhense Alexia Rodrigues pediu dispensa do clube Rio Branco de Americana, onde jogou pelos últimos quatro meses. Agora, o rumo da jogadora será na disputa do Campeonato Brasileiro sub 18, pelo Clube Atlético Mineiro, de Belo Horizonte.

Alexia começou a praticar esportes aos seis anos de idade na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL de Varginha, passando pelas modalidades de ginástica artística, com a professora Daniela; natação com professor Thiago e pelo futsal e futebol de campo com os professores Lourenço, Wendel e Camila.

A jogadora, que vem se destacando devido ao seu esforço e força de vontade no futsal e futebol de campo, passou por alguns clubes como Batatais, Passos, América-MG e Rio Branco de Americana.

A varginhense afirma que o sonho continua e a luta não para. Além disso, ela agradece toda a hospitalidade do professor Rodrigo no Rio Branco de Americana. Sua dispensa foi para tentar alcançar vôos mais altos na capital mineira. Agora, os treinamentos da categoria serão realizados na Arena Inconfidência Supermercados BH, no bairro da Concórdia.

Neste domingo (30), seus familiares realizarão feijoada beneficente em prol da atleta, pois na segunda- feira (1º), Alexia a já se apresentará para a equipe às 17h30.

Redação CSul: Ana Luísa Alves