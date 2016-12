Varginhense Geisa Teixeira retorna à Assembleia Legislativa

Nesta terça-feira (20), a Deputada varginhense, Geisa Teixeira – PT, retornou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, como efetiva, podendo exercer seu mandato sem interrupções até 31 de janeiro de 2019.

A varginhense esteve presente na ALMG durante toda metade da 18ª Legislatura, mas como suplente, na vaga de Paulo Guedes que se afastou para assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas. Geisa reassume a vaga aberta com a renúncia do deputado Paulo Lamac, eleito deputado estadual na mesma coligação – Minas para Todos (PT/Pros/PMDB/PRB), que assume o cargo de vice-prefeito de Belo Horizonte pela Rede.

A Varginhense

Assistente social, Geisa Gomes Pereira Teixeira é natural de Varginha, viúva do ex-prefeito Mauro Teixeira. Pós-graduada em Gestão de Responsabilidade, oi presidente da Fundação Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA entre 2001 e 2008.

Geisa Teixeira recebeu nas eleições para deputado estadual em 2014, 42.220 votos. Na Assembleia, exerceu mandato como suplente entre 4 de fevereiro de 2015 e 20 de novembro de 2016.