Varginha Volks Fest reúne cerca de 200 fuscas na Praça do ET

O Varginha Volks Fest reuniu no último domingo (20), centenas de apaixonados e colecionadores de Fuscas e outros grandes carros clássicos da linha VW com motores refrigerados a ar, como as Kombis, Brasílias, Variants, TL’s, Pumas.

A primeira edição do evento foi realizado pelo Varginha Fusca Clube, com apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

De acordo o organizador Rogério Galanti foram cerca de 200 carros.

“Temos reunidos aqui os melhores Volkswagen a ar de toda a região, com representantes das cidades de Alfenas, Poços de Caldas e Lavras”, destaca Rogério Galanti, presidente do Varginha Fusca Clube.

A paixão por estes veículos passa para toda a família. É o caso do colecionador Flávio Morais, que levou o neto Matheus para ver veículos bem de perto.

“Eu já cheguei a ter 37 fusquinhas. Hoje, tenho dois. Trouxe um deles para expor aqui. A gente cultiva esta paixão e passa para os filhos e netos”, afirma Flávio.

O antigomobilismo tem atraído cada vez mais adeptos. Segundo Raimundo Sérgio Gonçalves, diretor da Associação Mineira de Antigomobilismo, a entidade congrega atualmente 170 clubes filiados, em todas as partes de Minas Gerais.

“Um evento como este vem incentivar o antigomobilismo, pela organização, pelo número de veículos. Manter um carro como estes não é fácil, mas é uma paixão”, reforça o diretor.