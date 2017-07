Varginha vai sediar Congresso Internacional de Ufologia

O Secretário de Turismo e Comércio de Varginha, Barry Charles Sobrinho, recebeu a visita dos ufólogos Marco Aurélio e Frederico. O projeto é a realização do Primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Varginha. A data prevista é de 19 a 21 de janeiro de 2018, exatamente 22 anos após a suposta aparição do ET na cidade. Barry acredita que o evento irá atrair visitantes e movimentar a cidade.

Além da realização do congresso será gravado um documentário sobre vida extraterrestre de acordo com o caso Varginha. “Devemos extrair os benefícios do acontecimento e aproveitarmos da mídia natural que gerou o caso Et de Varginha, independente de qualquer coisa. Hoje, o que temos de mais atrativo para os turistas é o ET e o Café. Varginha é conhecida mundialmente como a cidade do Et e a Capital do Café”, afirmou o secretário.

Fonte:Varginha Hoje