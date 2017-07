Varginha terá mais 12 bairros atendidos pela coleta seletiva em menos de duas semanas

Menos de duas semanas após implantação em Varginha (MG), o serviço de coleta seletiva já será ampliado no município. A partir desta semana, mais 12 bairros passam a ser contemplados. Ao todo, 24 bairros serão cobertos pelo serviço. Conforme a prefeitura, outra mudança é que o caminhão especial da coleta do lixo passará agora no mesmo dia do caminhão que faz a coleta convencional.