Varginha terá blitz educacionais durante Maio Amarelo

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha irá participar do Maio Amarelo, que neste ano leva o tema “No trânsito, o sentido é a vida”. Esta é uma campanha internacional, cujo objetivo é conscientizar e sensibilizar a população sobre os perigos no trânsito. Em Varginha, os organizadores são: a Superintendência Regional de Ensino e a Secretaria Regional de Saúde.

No dia 24 de maio serão realizadas duas blitz educacionais, na parte da manhã e à tarde. Além de apoiar o movimento, a ACIV disponibilizou um espaço de seu estande no evento Café com Tudo 2019, para receber representantes do Maio Amarelo que estarão conscientizando as pessoas durante o evento. O Maio Amarelo estabelece que o trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação.

Mais informações você encontra na Superintendência Regional de Ensino ou na Secretaria Regional de Saúde.