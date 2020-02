Varginha terá 16 pontos de vacinação neste sábado, durante ‘Dia D contra o Sarampo’

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os postos de vacinação de todo o país estarão abertos neste sábado (15) para o dia “D” de mobilização nacional contra o sarampo. Até o dia 13 de março, quando encerra a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo, devem ser vacinadas 3 milhões de crianças e jovens na faixa etária de 5 a 19 anos.

Ainda no primeiro semestre será realizada a segunda etapa da vacinação, e no último semestre, a terceira, mudando as faixas etárias para dar uma total cobertura à população.

O dia de mobilização é uma parceria do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde e tem como objetivo reforçar a importância da vacinação desse grupo prioritário, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com o conceito “Mais proteção para a sua família”, a campanha visa sensibilizar pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinar seus filhos, reforçando que o sarampo é uma doença grave e que pode matar.

“É importante que as pessoas entendam as consequências de não se vacinar contra o sarampo, que é um vírus de alta transmissibilidade, podendo uma pessoa com a doença contaminar mais 18 indivíduos, e letalidade, principalmente em crianças. Por isso, os responsáveis devem ficar atentos e levar suas crianças para vacinar. Também, nesse momento, os gestores estaduais e municipais de saúde devem unir forças para deixar o Brasil novamente livre da circulação do sarampo”, destacou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Varginha

Em Varginha, os postos de saúde vão atender das 8h às 17h. Quem estiver com o cartão incompleto terá a oportunidade de atualizar, ou seja, poderá receber as doses que não estão em dia.

Confira os locais onde o público de 5 a 19 anos poderá ser vacinado contra o sarampo em Varginha:

Dados de Sarampo

Em 2019, 9% (526) dos municípios registraram 18.203 casos confirmados e 15 óbitos por sarampo, sendo 14 no estado de São Paulo e 1 em Pernambuco. Em relação aos casos, São Paulo também registrou o maior número de casos, 16.090 (88,4%) em 259 (49,2%) municípios, seguido dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e Pará.

Atualmente, nove estados mantêm transmissão ativa do vírus do sarampo, sendo que, em 2020, cinco estados já confirmaram casos: São Paulo (77 casos), Rio de Janeiro (73), Paraná (27), Santa Catarina (22) e Pernambuco (3). Não tendo ocorrido óbitos, até o momento. Os outros quatro estados (PA, AL, MG e RS) ainda não confirmaram casos em 2020, estando em monitoramento devido aos casos ocorridos em 2019.

Dados do Ministério da Saúde afirmam que entre 2013 e 2015, ocorreram dois surtos da doença a partir de casos importados, nos estados do Ceará e Pernambuco, com 1.310 casos. Os surtos foram controlados com as medidas de bloqueio vacinal e, em 2016, o Brasil recebeu o Certificado de Eliminação do Sarampo, emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).