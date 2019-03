Varginha tem um Carnaval Cinematográico

Enquanto vc curtia o carnaval, a Butikin Filmes invadia a cidade de Varginha para rodar “Menina Veneno” aqui no interior de MG. Não é de hoje que a cidade vem se destacando no mercado cinematográfico independente, atores, diretores e produtores da região tem brilhado aos olhos de grandes produtoras de fora. “Conhecemos a Marina Azze num Festival de cinema, quando vi o trabalho dela, tive um insite: ‘encontrei ouro em MG’, apesar de não ter nenhuma ideia de filme em mente, disse pra ela que queria fazer algo juntos. Eu li o livro Puta Feminista e comecei a pirar. Escrevi o roteiro e mandei pra Marina. com medo dela não topar. Eu queria uma atriz que se entregasse totalmente. E a Marina, topou na hora. A personagem é intensa, tinha que ser ela..” Diz Gleison Mota, diretor e roteirista do filme.

A Butikin Filmes é uma produtora independente, sediada na cidade de São Paulo. Traz no curriculo o filme Angústia, Tráfico de Urso, Menine, Ludbrium, Paranóia e agora aposta alto em “Menina Veneno”. O filme que conta a história de uma Garota de Programa, vivida por Marina Azze que se apaixona por um de seus clientes, um Rock Star, vivido por Pablo Rosa. O drama, mostra os conflitos e preconceitos sobre a carreira mais antiga de todos os tempos.

“A prostituição está sempre ligada ao que há de mais asqueroso na sociedade, violência, abuso infantil, estupro… Vivemos numa sociedade putofóbica, quando recebi o roteiro, sabia que enfrentaria uma barra pra conseguir fazer o filme. Mas eu amo desafios, e morria de vontade de ser dirigida pelo Gleison e ter a experiência de ser fotografada por ninguém mais, ninguém menos que o Felipe. Não perderia essa oportunidade por nada! Eu adoro mostrar outros olhares sobre uma situação. E como são preconceituosas as pessoas, né? Estávamos gravando e uma mulher chegou até a mim, e veio me dar conselhos usando Deus pra destilar seu preconceito. Mal sabia ela, que eu era apenas uma atriz. Rs… Achei mágico ver minha personagem já causando reflexão ainda no set, estou ansiosa pra ver como o público vai recebe-la na Grande tela.” Diz Marina Azze.

Quem assina a fotografia do filme é Felipe Alex, figurinha já bem conhecida do meio cinematográfico. Felipe dirigiu a fotografia de Rosas de Ivann Willig, Tráfico de Urso de Gleison Mota, operou cãmera para vários programas na GNT como Santa Ajuda, Viagens ao redor do mundo, Curtas TNT, O longa Metragem O Galã e muito mais…

O filme conta com elenco Sul Mineiro, atores de toda região participarão do filme, de Três Corações, Boa Esperança, Varginha, Três Pontas… “è uma experiência diferente filmar no interior de MG, sentimos que aqui as pessoas são muito mais abertas ao diálogo, são pró-ativa. Sempre querendo ajudar de alguma forma. o set parece mágico. E o elenco me surpreendeu com toda a preparação.” O ator Pablo Rosa, nasceu em Boa Esperança, apesar de morar em Varginha a anos, e fazer cinema a muito tempo, ficou encantado com a Butikin Filmes: “A Butikin potencializa nosso trabalho, eles chegaram com tantos equipamentos, que nos deixaram muito seguros para filmar. A cada take uma surpresa nova. Eu amei trabalhar com eles.”

O filme teve apoio da Fundação Cultural de Vga, da Prefeitura de Varginha, Deu Laço Lingerie, Rosa Rubra Acessórios, Carol Siqueira Acessórios, Hotel Fênix, Outlet 35.

SINOPSE:

Vivi (Marina Azze) é uma Garota de Programa, que se apaixona por um de seus clientes, o Rock Star Philipe Neves.(Pablo Rosa). Uma paixão cheia de confusões, descobertas, preconceitos. Vivi, é explosiva e vive uma situação complicada ao revelar sua profissão a seu pai. (Expedito Dias). Ela vai ter que aprender a lidar com a sua vida amorosa, profissional e familiar ao mesmo tempo…

FICHA TÉCNICA

Diretor: Gleison Mota

Roteirista: Gleison Mota

Produtores: Butikin Filmes, Zé Pedro Baroni, Marina Azze ;

Diretor de Fotografia: Felipe Alex.

Diretor de Arte: Zé Pedro Baroni.

Elenco: Marina Azze, Pablo Rosa, Zé Pedro Baroni, Augusto Oliveira, Alice Faria, Afonso Cardoso, Maria Isabel Batista, Brito, Expedito Dias, Gabriel Andrade, Ian Nogueira, Jorge Ferreira, Patrícia Silva, Pedro Luiz, Vitória Raciane, Carol Siqueira, Yasmin Costa, Rafael Matos.

Gênero: Drama.

Fonte e fotos: Marina Azze