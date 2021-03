Varginha tem saldo positivo de empregos em fevereiro, segundo Caged

Conforme a pesquisa, Varginha encerrou o mês de fevereiro com saldo positivo de carteiras assinadas no mercado. Foram 1.907 contratos contra 1.449 desligamentos.

Redação CSul/Foto: Reprodução Flickr

Foram divulgados nesta terça-feira (30), os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Conforme a pesquisa, Varginha encerrou o mês de fevereiro com saldo positivo de carteiras assinadas no mercado. Foram 1.907 contratos contra 1.449 desligamentos. O saldo no município é de 458 oportunidades de emprego.

Em 2021, Varginha fechou janeiro e fevereiro com saldos positivos. No mês passado, o saldo na cidade foi de 164 vagas.

Conforme a pesquisa, o setor que mais gerou novas oportunidades em fevereiro foi o de serviços, com saldo de 175 oportunidades; em seguida aparece o comércio varginhense, que segue registrando melhora, com 169 vagas. Já o setor de indústria aparece em terceiro lugar, com 95 novas oportunidades; seguido pelo de construção, com 19 vagas. O único setor na cidade que não registrou melhora foi o de agropecuária, com saldo de 0.

Municípios do Sul de Minas

Já entre os 10 maiores municípios do Sul de Minas, nenhum está com saldo negativo em 2021. Como Varginha, também seguem 2021 como positivo as cidades de: Pouso Alegre 993 vagas; São Sebastião do Paraíso 638 vagas; Itajubá 594 vagas; Poços de Caldas 503 vagas; Extrema 476 vagas; Três Corações 428 vagas; Lavras 347 vagas; Passos 260 vagas; São Lourenço 247 vagas e Alfenas 153 vagas.