Varginha tem redução expressiva nos crimes violentos

Segundo Polícia Militar, cidade teve redução de aproximadamente 33% em crimes violentos.

Um levantamento realizado pelo 24º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Varginha, apresentou redução expressiva em crimes violentos realizados no último ano na cidade.

Segundo a PM, o resultado é fruto de dedicação diuturna dos policiais militares que compõem o “Sentinela do Sul”, que se comprometem com a missão e mesmo enfrentando dificuldades, fazem tudo para garantir a segurança, oferecendo um serviço de qualidade à comunidade ordeira.

Os crimes tipificados como violentos são os que mais assolam a população. Em relação a estes crimes, houve uma redução significante, pois num comparativo entre os anos de 2019 e 2020, o 24° Batalhão conseguiu reduzir em Varginha 32,8%, aumentando, assim, a qualidade de vida de toda população.

Certo é que, a utilização de medidas preventivas, a parceria com a comunidade por meio de programas como as Redes de Vizinhos e Comerciantes Protegidos, a utilização de aplicativos, além de campanhas institucionais, apoio da imprensa e a união com demais órgãos de segurança pública, resultam nos números positivos ora alcançados.

A Polícia Militar reafirma o seu compromisso de tornar Minas Gerais um lugar cada vez melhor para se viver.

Fonte e foto: Ascom 24º Batalhão da Polícia Militar