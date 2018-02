Varginha tem datas diferentes para início do ano letivo; Colégio Santos Anjos iniciou as aulas na sexta (2) e a Unifal só volta em Março

O período de férias está acabando para alguns alunos e os pais começam a retomar a rotina das atividades escolares junto aos filhos. No início do ano letivo, os estudantes carregam toda expectativa do que vai acontecer durante o ano.

Para auxiliar os alunos e os pais nesta época de volta às aulas, o CSul traz nesta edição, as datas de início das aulas na rede particular, estadual e municipal da cidade, além das universidades.

Segundo informações da Secretaria de Educação, as escolas da rede municipal e estadual, incluindo creches, começam as atividades somente no dia 19 de fevereiro. Já as escolas particulares e faculdades de Varginha retornam em datas diferentes. Escolas particulares

O maternal 2 do Colégio Marista retorna às aulas no dia 7 de fevereiro, do maternal 3 até o 2° ano do ensino médio, voltaram dia 5 de fevereiro e o 3°, dia 2 de fevereiro.

Já as aulas do Colégio Adventista de Varginha, do 1° até o 3° ano retornaram dia 5 de fevereiro e o maternal no dia 6 de fevereiro.

O Colégio Batista e o Colégio Canecista Catanduvas iniciaram suas atividades nesta segunda-feira, tanto para o Ensino Fundamental, quanto Médio.

Já o Colégio dos Santos Anjos começou suas aulas na sexta-feira (2).

O Logos Colégio e Curso retornaram as aulas dia 1º para o Ensino Fundamental e Médio, e o Curso Pré-Vestibular retornará somente dia 19.

Universidades

Para os veteranos da Faculdade Cenecista de Varginha – Faceca, as aulas começaram nesta segunda-feira (5), e para os novatos começarão somente dia 19 de fevereiro.

Já no Centro Universitário do Sul de Minas – Unis, para os novatos começou nesta segunda-feira (5) e para os veteranos nesta terça-feira (6).

A Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA e a Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas / Campus Varginha voltaram às aulas nesta segunda-feira.

Já a Universidade Federal de Alfenas – Unifal volta somente dia 15 de março.

Escolas Municipais e CEMEI’s

As escolas municipais e CEMEI’s – Centro Municipal de Educação Infantil retornarão as aulas somente após o Carnaval, dia 19 de fevereiro. Confira as listas:

Escolas Municipais

1 – EM Antônio de Pádua Amâncio

2 – EM Domingos Ribeiro de Rezende

3 – EM Dr. Jacy de Figueiredo – Caic I

4 – EM José Augusto de Paiva

5 – EM José Camilo Tavares

6 – EM Matheus Tavares

7 – EM Profª Helena Reis – Caic II

8 – EM São José

9 – EM Profª Maria Apª Abreu

Zona rural

1 – EM Cláudio Figueiredo Nogueira

2 – EM José Alencar Reis

3 – EM Paulo Cândido de Figueiredo

4 – EM Emílio Justiniano de Rezende Silva

5 – EM Santa Terezinha

6 – EM José Pinto de Oliveira

Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI’s

1 – Berçario Mãe Rosa

2 – Nossa Senhora das Graças

3 – Pequeno Polegar

4 – Célia Campos Tavares

5 – Clery Forjaz Loureiro

6 – Anexo Clery Forjaz Loureiro

7 – Fanny Nogueira

8 – Girassol

9 – Ieda Carvalho Silva

10 – Mundo Encantado

11 – Maria Amélia de Jesus

12 – Nave Mágica

13 – Hortência Corina Ferreira

14 – Profª Ariadna B. G. Mesquita

15 – Luiz de Melo Viana Sobrinho

16 – Ângela Aparecida Moreira

17 – Reino dos Carvalhos

18 – Jardim de Estrelas

Professora Santuza MariaRabêlo de Rezende (bairro Damasco) – será inaugurado dia 22 de fevereiro às 9h30.

Novo Tempo (bairro Novo Tempo) – será inaugurado dia 23 de feveiro às 9h30.

Centro Educacional Santinha Salles Gontijo (bairro Centenário) – será inaugurado dia 26 de fevereiro às 8h30.



Escolas Estaduais

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) republicou no Diário Oficial Minas Gerais, a Resolução SEE Nº 3.652, que estabelece o Calendário Escolar da Rede Estadual de Ensino para o ano de 2018.

De acordo com o documento, o ano escolar terá início no dia 15 de fevereiro, após o feriado de carnaval, com o retorno dos professores às atividades de planejamento pedagógico na escola. O ano letivo terá início no dia 19 de fevereiro, com a volta às aulas e termina no dia 18 de dezembro.

Varginha tem 14 escolas estaduais e o Conservatório Maestro Marciliano Braga. As escolas são: Afonso Pena, Brasil, Coração de Jesus, Cel. Gabriel Penha de Paiva, EE Dep. Domingos de Figueiredo, EE Dr. Wladimir de Rezende Pinto, EE Irmão Mário Esdras, EE Pedro de Alcântara, EE Prof. Antônio Domingues Chaves, EE Prof. Antônio Corrêa de Carvalho, EE Prof. Fábio Salles, EE Profª Aracy Miranda, EE São Sebastião, EE. Profª Selma Aparecida Bastos Martins.

De acordo com a Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Augusta Mendonça, a reorganização do calendário escolar visa otimizar os processos de distribuição de turmas e cargos nas escolas e outras medidas necessárias para garantir um início das atividades com mais tranquilidade nas unidades escolares, sem a interrupção que ocorreria com o recesso de carnaval.

“Dessa forma, iniciamos o ano escolar efetivamente após o feriado, sem nenhum prejuízo no cumprimento dos 200 dias letivos e da carga horária anual dos estudantes”, explica.

O recesso do mês de julho será de 16 a 27/07. Já a tradicional “semana do professor” de outubro será de 15 a 19/10.

Segundo a Resolução, o calendário deverá ser elaborado em cada unidade com a participação da comunidade escolar e aprovado pelo colegiado. Além disso, deve ser construído coletivamente com as escolas estaduais de um mesmo município e/ou com escolas municipais, respeitando a autonomia da Rede Municipal de Ensino, o interesse dos estudantes, as especificações locais e viabilizando o melhor gerenciamento do transporte escolar.

A elaboração do Calendário Escolar 2018 deve prever o mínimo de 200 dias letivos e carga horária de 800 horas para os anos iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Médio noturno e 833 horas e 20 minutos para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio diurno.

Ainda de acordo com a Resolução, 15 de setembro de 2018 será dia letivo, destinado às atividades da “Virada Educação Minas Gerais”. Já o dia 10 de novembro será destinado à realização de Feira de Ciências e das mostras de trabalhos da disciplina “Diversidade, Inclusão e Mundo do Trabalho (DIM) do Ensino Médio Regular e na Educação de Jovens e Adultos noturno”; da “Diversidade, Inclusão e Formação para a Cidadania (DIC) da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental noturno”; dos estudantes dos Centros Estaduais de Educação Continuada (Cesec) e dos Conservatórios de Música. A Prestação de Contas da Gestão Escolar deverá acontecer no dia 01 de dezembro de 2018. O período de 19 a 23 de novembro será destinado às atividades da “Semana de Educação para a Vida”, instituída pela Lei Federal nº 11.988/2009.

As Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas poderão elaborar proposta de calendário diferenciado, considerando as especificidades das comunidades locais.

Foto: Reprodução