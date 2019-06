Varginha tem 94 casos confirmados e 1.016 notificados de dengue

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Varginha, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica, o município ja tem 94 casos confirmados de dengue somente em 2019. Ao todo, são 1.016 notificações.

Varginha vem intensificando as ações no combate ao mosquito Aedes aegypti, principalmente depois que o 1º Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti – LIRAa, realizado em janeiro, classificou a cidade como médio risco de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Comparativo últimos anos

Minas Gerais

Minas está diante da segunda maior epidemia de dengue já registrada no Estado, com mais de 421 mil casos contabilizados até junho. Segundo monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), apenas em 2016 houve mais pessoas infectadas: 519 mil.

O número de mortes já chega a 77 e é maior do que a soma dos óbitos de 2017 e 2018. O índice elevado de notificações fora do período de maior incidência – janeiro a abril – também chama a atenção. Em junho, já são 8.817 doentes. Um dado atípico para o mês que, geralmente, tem redução de casos devido à queda de temperatura.

O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano defende que, apesar dos fatores climáticos externos, a grande brecha em relação ao combate à dengue está no “fraco controle” do mosquito transmissor. Ele afirma que a população se habituou a agir “de forma reativa e nunca proativa”.

“Então, a tendência é que, à medida que o número de notificações comece a cair, as pessoas voltem a baixar a guarda. Isso não pode acontecer”, alerta.

Para o médico, é impossível definir a causa principal da epidemia e o foco deve ser “no cuidado doméstico para eliminação do Aedes”. Os exemplos de descuido, porém, não são poucos.

Foto: Prefeitura de Varginha