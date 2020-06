Varginha tem 1ª Festa Junina online do Brasil

Pin Compartilhar 0 Compart.

Devido a pandemia o setor de entretenimento foi muito afetado assim como os demais. Festividades e feiras vem aderindo as plataformas online como alternativa para evitar a disseminação do novo coronavírus. Em Varginha, o grupo Vida Viva inovou com a primeira Festa Junina online, pode até não dar para pular fogueira mas a alegria está garantida. A festança conta com boa música e comidas típicas que serão entregues em delivery.



A coordenadora de relações públicas da instituição, Lourdes Marinho disse em exclusividade ao CSul que a ideia tem como objetivo arrecadar recursos para que o trabalho do Vida Viva tenha sequência. “A ideia de fazer uma festa Junina Online, surgiu da situação atual que vivemos as nossas festas e eventos, são as nossas maiores fontes de captação de recursos para o nosso trabalho, com a pandemia nós não podemos fazer nenhum evento, e isso iria nos prejudicar bastante, sem uma outra ideia que pudesse substituir, e foi isso que pensamos, criar a primeira festa online do país”, disse.

Diante da situação em que não só o Brasil, mas o mundo se encontra, muitos vem buscando maneiras de se reinventar. A internet vem se mostrando uma forte aliada, shows se tornaram lives e reuniões em casa se tornaram vídeo chamadas. Pensar em passar o ano sem Festa Junina não dá, a comemoração é famosa em Minas Gerais, a festa coloca em evidência pratos típicos da culinária mineira, como bolo de fubá, pão de queijo e pamonha.



Mas para você ficar seguro em casa e bem enroladinho nos cobertores, o grupo Vida Viva estará funcionando em sistema delivery, a opção de buscar na instituição também é uma possibilidade. Os pratos podem ser reservados com antecedência pelos números (35) 9 8817.1362 ou (35) 3690.2900



Além dos deliciosos pratos, uma dupla sertaneja Bruno e Alisson se apresenta, Tibé apresenta a atração. Para mais informações telefone (35) 3690-2900.

Redação CSul: Karen Emanuelle