Varginha sedia IX Olimpíada Regional Sul II com APAEs de várias cidades

Serão 121 atletas e 40 acompanhantes de dez municípios da região

Fonte: Fuvae / Fotos: APAE de Varginha _ Fuvae

Varginha irá sediar no próximo sábado (14), a IX Olimpíada Regional Sul II. Estarão presentes atletas representando APAEs de Alfenas, Boa Esperança, Campos Gerais, Coqueiral, Elói Mendes, Monsenhor Paulo, Santana da Vargem, Três Pontas, Ilicínea e Varginha. Serão 121 atletas e 40 acompanhantes.

As provas irão acontecer no Campus II do Unis, localizado na Avenida José Pinto de Oliveira, 240, no bairro Aeroporto (Cep 37110-000)

O horário de chegada dos atletas está marcado para 7h, as atividades estão programadas para iniciar às 8h e o término para 17h.

O objetivo da XIX Olimpíada Estadual das Apaes de Minas Gerais é promover o desenvolvimento global da pessoa com deficiência intelectual associada a outras deficiências, integrando-a na sociedade através de uma prática esportiva adequada as suas necessidades especiais.

Objetivos específicos:

I ) Estimular a ação participativa, cooperativa e inclusiva entre os atletas, profissionais, dirigentes, famílias e comunidade durante a realização da Olimpíada e posteriormente a ela;

II ) Incentivar a participação de atletas de varias idades, inclusive idosos;

III ) Proporcionar atividades que contribuam para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo – social;

IV ) Favorecer aos atletas aquisição de experiências que venham enriquecer seus conhecimentos e facilitar sua relação com o meio, dessa forma contribuindo para o exercício de sua cidadania;

V ) Propiciar o intercambio técnico-cientÍfico e de gestão entre profissionais e dirigentes, visando à valorização da Educação Física das Instituições;

VI ) Contribuir para a integração de dirigentes, famílias, profissionais e atletas, através de atividades recreativas e culturais.

Informações

A categoria será única, sendo a idade mínima, para participar da Olimpíada, 12 anos completos até o dia do evento.

Nas modalidades coletivas: Basquete, Handebol, Futsal, Futebol de Campo, somente será permitida a inscrição de atletas com 15 anos até o dia do evento.

As modalidades coletivas, o Tênis de Mesa e a Peteca terão sua forma de disputa definida pela Comissão Técnica, de acordo com numero de inscrição.

Nas modalidades individuais, atletismo e natação. Os atletas serão agrupados de acordo com o índice enviado pelos técnicos em series de 6 a 8 atletas, sendo a premiação feita por série. Em caso do atleta obter uma marca superior a 10% melhor do que o índice enviado, ele será desclassificado e o técnico poderá ser julgado pela Comissão de Ética.