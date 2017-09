Varginha sedia 13ª Fórum Regional do Governo com presença de autoridades e lideranças políticas

O governador Fernando Pimentel participou nesta quinta-feira (28/9) em Varginha, no Território Sul, de reunião da nova fase do Fórum Regional de Governo – Por todo o Estado, com todos os mineiros. Durante o evento, o governador anunciou investimentos para a região, assinando despachos governamentais para viabilização de obras de melhoria na BR-491, entre o Varginha e o entroncamento da BR-381, a instalação de iluminação em campos de futebol e quadras poliesportivas, a implantação de Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Andradas e a colocação de 672 aquecedores solares em 15 municípios. Na ocasião, também foram entregues 131 veículos para o sistema de saúde de 99 cidades da região. Cerca de 3 mil pessoas participaram do encontro.

Fernando Pimentel ressaltou a parceria do governo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para contemplar os municípios com os veículos, que serão usados no transporte de servidores e de materiais e no transporte eletivo (quando não há urgência). Foram investidos R$ 5,8 milhões com recursos de emendas parlamentares.

“De maneira muito parceira, os deputados cederam as emendas para que o Estado adquirisse esses veículos de forma conjunta. Sai mais barato porque, se você compra um lote maior, os veículos saem mais baratos”, disse o governador. “Contamos com a parceria e a colaboração da Assembleia, que tem sido fundamental. Em Minas Gerais, os parlamentares têm tido um desempenho louvável na parceria com o Poder Executivo”, afirmou, lembrando que, “às vezes, quem está longe não percebe a importância do que a gente faz. Esse ato aqui hoje tem uma importância enorme para cidades de 4 mil, 5 mil, 6 mil habitantes, que não conseguem abrigar um equipamento de saúde mais complexo”.

Investimentos

Segundo o governador, sua gestão se preocupa em valorizar os prefeitos, pois são eles que enfrentam no dia a dia, mais de perto, os problemas. Os Fóruns Regionais de Governo, de acordo com Fernando Pimentel, permitem levantar demandas e atendê-las. “Aqui, nós nos encontramos e dividimos os nossos problemas, buscando as soluções. Não tem dinheiro para fazer tudo, então vamos escolher aquilo que é mais importante. Aqui em Varginha, vamos fazer a obra na rodovia, que vai ajudar muito a região inteira”, acrescentou. O despacho assinado pelo governador define intervenções em 18,1 km da BR-491, entre Varginha e a BR-381 – um dos trechos mais movimentados da região.

O governador determinou também à Secretaria de Estado de Governo a adoção de providências necessárias à instalação de iluminação em campos de futebol e quadras poliesportivas, em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), no âmbito do Programa “Campos de Luz II”, nos municípios de Cabo Verde, Conceição das Pedras, Ijaci, Piranguçu, São Bento Abade e Varginha. O objetivo é incentivar a prática de atividades esportivas, de lazer e de cultura.

Em relação à instalação de 672 aquecedores solares em 15 municípios do Território Sul, 102 deles serão destinados a famílias do conjunto habitacional Jardim Sion II, construído pela Cohab Minas, em Varginha. Os outros 570 serão instalados em Baependi, Conceição das Pedras, Cristina, Cruzília, Elói Mendes, Itumirim, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Passa Quatro e São Gonçalo do Sapucaí. A implantação faz parte de uma parceria entre Cohab Minas e Cemig e fará com que as famílias reduzam em até 40% o consumo total de energia elétrica.

Já o novo Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que será implantado em Andradas, prestará serviços de defesa civil, socorro, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio e explosão, em locais de sinistro, busca e salvamento.

Durante o Fórum, o governador entregou certificado simbolizando a distribuição gratuita de equipamentos e utensílios que serão utilizados nas Salas de Prova de Café para a Prefeitura de Poço Fundo e a Associação dos Assentados da Fazenda 1 do Sul, no município do Campo do Meio. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda). Cada sala de prova de café conterá balança eletrônica, bandeja para classificação e amostra de grãos, computador, conjunto de peneiras para grãos de café e descascador de café, entre outros itens. O objetivo é ampliar a comercialização do café, agregando valor à produção. Eles serão usados para fazer análises física (determina o tipo) e sensorial (determina a qualidade de bebida do café).

Após as entregas e assinaturas de despachos, Fernando Pimentel ressaltou que Minas Gerais vem superando as dificuldades, apesar da crise financeira. “O nosso barquinho, o barquinho de Minas Gerais, está navegando, não afundou nem vai afundar, porque os mineiros não vão permitir. É com muita alegria que eu venho aqui ao Sul de Minas dizer para vocês que Minas Gerais vai continuar nesse caminho: trabalho e serenidade. Vamos enfrentar a crise de cabeça erguida e olhando para o futuro, e que a região Sul seja um exemplo para toda Minas Gerais e todo o Brasil”, concluiu.

Apoio

Autoridades, representantes políticos e lideranças da região destacaram a importância de o governo criar um mecanismo de diálogo entre as estruturas do Estado e a população de cada Território de Desenvolvimento. É o caso do cacique Thyery Jal, da tribo Xucuru-Kariri. “Essa é uma oportunidade que me deram para levantar a nossa voz, mostrando ao povo que nós somos seres humanos e existimos também”, afirmou.

O secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, explicou que a iniciativa serve para mostrar que o Estado deve ser colocado à disposição da população. “O que nós queremos com os Fóruns Regionais é adotar um método de governo. Não é só o governador que deve ouvir a comunidade, são os atores políticos, os agentes públicos. O aparelho de Estado precisa estar à altura de quem nós representamos. É uma atitude não do governador, mas do governo”, esclareceu.

A deputada estadual Geisa Teixeira também destacou a importância do evento. “É um momento histórico quando o governador transfere o seu gabinete para a cidade e faz despachos que são muito importantes para toda a região. O governador quer estar com as pessoas, e isso é muito importante”, disse.

O prefeito de Poço Fundo, Renato Ferreira de Oliveira, destacou o papel do Executivo e do Legislativo, dos prefeitos e dos cidadãos na construção de um Estado mais democrático, por meio da participação popular. “Os mineiros e mineiras que estão aqui hoje estão em busca de um espaço democrático. Estão participando, lutando para que Minas Gerais seja exemplo para o Brasil, de um governo que deu certo, que trabalha ouvindo a sociedade civil, com muita garra e dedicação, para que nós possamos ter uma perspectiva de dias melhores”, disse.

O deputado estadual Rogério Correia falou sobre a mobilização da sociedade mineira em torno da questão da renovação das concessões de quatro usinas hidrelétricas pertencentes à Cemig. “Eu queria aproveitar para lamentar o que foi feito ontem no leilão das usinas da Cemig. Havia um pré-acordo para que Minas Gerais ficasse com, pelo menos, duas usinas e, na hora H, o governo federal mandou colocar tudo em leilão, e perdemos todas as quatro usinas que ficam no Triângulo Mineiro”, disse.

Entregas

Entre outras ações no Território Sul, foram reformadas ou ampliadas 60 escolas da região e entregues 139 ônibus para transporte escolar. Na assistência à saúde, foi implantado, em janeiro de 2015, o Samu na Região Ampliada de Saúde Sul, com 36 ambulâncias básicas e dez UTIs móveis, para atendimento a 117 municípios do território, além de cofinanciamento para o SAMU de Poços de Caldas. Além disso, foram seis UTIs móveis e 23 ambulâncias básicas e R$ 68,14 milhões para atendimento ao setor. Outras 50 ambulâncias e 129 veículos para uso geral também foram entregues à população do Território Sul.

Para a melhoria dos serviços de segurança pública, foram 138 viaturas para a Polícia Militar, 23 para o Corpo de Bombeiros Militar e 37 para a Polícia Civil. Em fevereiro de 2016, foi inaugurado o 3º Pelotão do CBMMG, em Extrema, e, em abril do ano passado, a 2ª Companhia de Operações Aéreas, com sede em Varginha e atendimento em toda a região, contando com uma aeronave e equipes de médicos e enfermeiros.

Na área de infraestrutura, as obras de ampliação e melhoria do aeroporto de Três Corações foram concluídas e o processo de homologação do terminal está em andamento junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Também foram concluídas as obras de reforma do Parque Marimbeiro, em Cambuquira, e de revitalização do Theatro Palace Casino, de Poços de Caldas. Entre outras, está em andamento a construção de ponte sobre o rio do Peixe, na LMG-862, trecho entre Três Corações e o entroncamento para São Tomé das Letras. Estão sendo elaborados projetos para as rodovias MG-167, entre Três Corações e Varginha, e MG-290, trecho Pouso Alegre/Ouro Fino.

Os Fóruns

Os Fóruns Regionais de Governo foram criados há quase dois anos por meio de decreto do governador Fernando Pimentel. A iniciativa, inédita em Minas Gerais, é um dos pilares da administração estadual e tem o objetivo de incluir a população no processo de planejamento das ações governamentais, monitoramento e avaliação de políticas públicas de forma regionalizada.

A divisão territorial do Estado proporcionou, nesse período, a realização de mais de 1.400 reuniões em mais de 600 municípios, com a participação de milhares de pessoas. Os primeiros encontros serviram para fazer um diagnóstico dos territórios a partir de levantamento feitos pela sociedade civil, prefeitos, vereadores e representantes de órgãos da União com atuação regional.

O evento de Varginha foi o 13º dos 17 encontros que estão sendo realizados em todos Territórios de Desenvolvimento. Nesta nova rodada, já foram realizados encontros em Ituiutaba (Triângulo Norte), Montes Claros (Norte), Juiz de Fora (Mata), Manhuaçu (Caparaó), João Pinheiro (Noroeste), Abaeté (Central), Almenara (Baixo e Médio Jequitinhonha), Nanuque (Mucuri), Passos (Sudoeste), Betim (Metropolitano), Itamarandiba (Alto Jequitinhonha) e Frutal (Triângulo Sul).

Presenças

Também compareceram os secretários de Estado de Transportes e Obras Públicas, Murilo Valadares; Educação, Macaé Evaristo; Cidades e Integração Regional, Carlos Murta; Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães; Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Wadson Ribeiro, e de Segurança Pública, Sérgio Menezes, além do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel Cláudio Roberto de Souza, e os chefes da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado João Octacílio Silva Neto, e do Gabinete Militar do Governador, coronel Fernando Antônio Arantes, e os presidentes do BDMG, Marco Aurélio Crocco, e da Cohab, Alessandro Marques.

A solenidade também contou com a presença do deputado federal Reginaldo Lopes e dos deputados estaduais, além de centenas de prefeitos, vereadores e lideranças da região.