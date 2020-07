Varginha se destaca na região na pontuação do ICMS Patrimônio Cultural

Pin Compartilhar 0 Compart.

Varginha se destaca mais uma vez entre as cidades da região na pontuação do ICMS Patrimônio Cultural divulgada recentemente pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). O município conquistou 16,74 pontos e ficou em segundo lugar no Sul de Minas. A pontuação é relativa às atividades realizadas em 2019 pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural do município.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, comemora a pontuação, que vai garantir mais recursos para a área nos próximos anos. “Varginha novamente entra em um ciclo virtuoso. Quanto mais investimos na preservação do nosso patrimônio, mais receberemos recursos para atuar na área. Parabenizo toda equipe do Setor de Patrimônio que realizou diversas atividades no ano passado que elevaram a nossa pontuação e, o mais importante, ajudaram a preservar nossa história”.

A equipe responsável pelas atividades é composta pelos servidores Danielle de Souza Guimarães, Eliana Cristina Costa, Cláudio Henrique Martins e Hian Adler Garcia, além da colaboração da ex-servidora da Fundação, Bianca Gomes da Costa.

“O trabalho na área da cultura em Varginha é amplo, sério e eficiente, o que garantiu a elevação na pontuação do Iepha. Isso nos incentiva a continuar com ações que valorizam e preservam a nossa história, que é rica e merecedora de toda essa atenção dos nossos investimentos”, enfatiza o prefeito Vérdi Lúcio Melo.

Dentre as ações realizadas em 2019 está o projeto “Nosso Patrimônio, Nosso Tesouro” com a ação educativa “Brincando com o Patrimônio” para alunos do 3º e 4º ano da Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende com um tabuleiro interativo com 40 m², em que à medida que os alunos acertavam as respostas relacionadas à história dos patrimônios tombados avançavam no jogo.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha