Varginha reúne engenheiros para discutir estratégias de desenvolvimento

A reunião é uma preparação para o Congresso Estadual de Profissionais (CEP) realizado pelo Crea-MG com o objetivo de discutir e propor políticas para o desenvolvimento regional e nacional.

A cidade de Varginha vai sediar, na próxima segunda-feira (15), a reunião preparatória que antecede o 10° Congresso Estadual de Profissionais (CEP), que é realizado a cada três anos. O encontro é promovido pela inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) na cidade e tem por objetivo reunir profissionais da região das áreas da engenharia, agronomia e geociências para pensar, discutir e propor políticas para o desenvolvimento regional e nacional.

As discussões se darão em torno de cinco eixos temáticos: inovações tecnológicas, recursos naturais, infraestrutura, atuação profissional e atuação das empresas de engenharia. As propostas serão sistematizados e enviadas para a etapa regional, e depois consolidadas durante o CEP, que será em Belo Horizonte, do dia 4 a 6 de julho de 2019.

Para o inspetor-chefe de Varginha, engenheiro civil Adimar Rezende Lages, o encontro na inspetoria é uma oportunidade para reunir os profissionais da região, juntamente com as instituições de ensino, para debater os novos rumos da engenharia e da agronomia na política brasileira e no mundo globalizado, com a discussão dos eixos temáticos do congresso. “A conscientização dos profissionais sobre sua responsabilidade no desenvolvimento do país é de extrema importância. Podemos contribuir com nosso conhecimento técnico no avanço das novas tecnologias, novos produtos. Esse será o momento propício para integração entre os profissionais”, afirma.

Em Minas, serão realizados 63 encontros nas inspetorias, sete nas regionais, além da etapa estadual. Para o presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, o resultado do congresso possibilitará a integração do Sistema Confea/Crea com os entes governamentais e sociedade em torno de agendas locais, regionais e nacional de interesse comum. “Esses encontros serão um espaço para o diálogo. Esse é um movimento que mostra o caráter democrático do Sistema Confea/Crea em que todo profissional pode, e deve, participar, colaborando com suas experiências e conhecimentos técnicos, tendo plena liberdade para produção de propostas que atendam a interesses da categoria e contribuam para o desenvolvimento da sociedade”, ressalta Lucio Borges.

As propostas aprovadas pelos profissionais mineiros durante o CEP serão encaminhadas ao Congresso Nacional de Profissionais (CNP), que será realizado de 19 a 21 de setembro de 2019, em Palmas, capital do Tocantins. O tema deste ano é “Estratégias da engenharia e da agronomia para o desenvolvimento nacional”.

Serviço

Reunião Preparatória em Varginha

Data: 15/04/2019

Horário: 19h

Local: UNIS – Cidade Universitária – Av. Alzira Barra Gazola, 650, Bairo Aeroporto.

Fonte: Assessoria de Imprensa Crea Minas / Foto: