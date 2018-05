Varginha representa o Sul de Minas no 11º Encontro Estadual de Museus

A servidora da Fundação Cultural de Varginha, Ana Luiza Romanielo, está participando do 11º Encontro Estadual de Museus. A produtora cultural da Fundação é membro efetiva e representa o Sul de Minas no Comitê Gestor do Sistema Estadual de Museus.

O encontro começou nesta terça-feira (22), com a reunião do Comitê Gestor e prossegue até esta sexta-feira (25), com palestras, oficinas e mesas redondas. Ele está sendo realizado no teatro José Aparecido de Oliveira, da Biblioteca Pública de Minas Gerais, no Circuito Liberdade, em Belo Horizonte.

O tema da edição 2018 é “Museus: Planejamento e Gestão em Redes”, com o objetivo de promover o debate sobre a importância da estruturação dos museus mineiros por meio do Planejamento Museológico, da utilização do Cadastro dos Museus como instrumento de política museológica no Estado e do trabalho em Rede.

De acordo com Ana Luiza Romanielo, “participar de encontros como este promove o intercâmbio de ideias que ajudarão a fortalecer a área cultural de Varginha, principalmente na estruturação da Museu Municipal”.

Para o diretor superintendente da Fundação Cultural, Leandro Acayaba, “a participação em um evento como este reforça o nosso compromisso na capacitação e atualização de nossos servidores, como também o papel de protagonista da nossa cidade em representar a região”.

O Encontro de Museus é promovido anualmente pelo Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais – SEMMG, coordenado pela Superintendência de Museus e Artes Visuais, da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Esta edição integra as ações do Projeto Consolidação do Sistema Estadual de Minas Gerais, do edital Implantação e Fortalecimento de Sistemas de Museus do Instituto Brasileiro de Museus – Ibram.

O Encontro Estadual de Museus se afirma como espaço de debate e conta, especialmente para a data, com 34 representantes do Comitê Gestor do Sistema Estadual de Museus dos 17 territórios de desenvolvimento de Minas Gerais.