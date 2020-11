Varginha registrou saldo positivo na geração de empregos em outubro, segundo dados do Caged

Conforme pesquisa, setor que mais gerou vagas de emprego foi o de serviços.

Foto: Wikimédia

Foram divulgados na última quarta-feira (25), os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Conforme a pesquisa, Varginha encerrou o mês de outubro com saldo positivo de carteiras assinadas no mercado. Foram 1.601 contratos contra 1.229 desligamentos. O saldo positivo no município é de 372 oportunidades de emprego.

Varginha vem de uma sequência ‘no verde’, em setembro, a cidade também encerrou o mês com saldo positivo. Segundo o Caged, foram ao todo, 413 vagas de janeiro até setembro. Com o resultado de outubro, a cidade também diminuiu o saldo negativado do ano, porém ainda continua em uma margem negativa com -207 vagas.

Conforme a pesquisa, o setor que mais gerou novas oportunidades foi o de serviços, com saldo de 235 oportunidades; em seguida aparece o comércio varginhense, que segue registrando melhora, com 117 vagas. Já o setor de indústria aparece em terceiro lugar, com 19 novas oportunidades; seguido pelo de construção, com cinco vagas. O único setor na cidade que fechou o mês no negativo foi o de agropecuária, com – 207 vagas.

Municípios do Sul de Minas

Já entre os 10 maiores municípios do Sul de Minas, a única cidade que fechou o mês de outubro no negativo foi Três Pontas, foram 437 contratações contra 447 desligamentos. Como Varginha, também fecharam o mês no positivo as cidades de: São Sebastião do Paraíso, com 166 vagas; Pouso Alegre, 488 vagas; Poços de Caldas, com 683 vagas; Três Corações, com 112 vagas; Passos, com 136 vagas; Lavras, com 296 vagas; Itajubá, 326 vagas; e São Lourenço, com 142 vagas.

Confira o saldo anual das 10 maiores da região, segundo dados do Caged: Passos (425), Três Pontas (221), Alfenas (185), Pouso Alegre (-9), Varginha (-207), Três Corações (-404), Itajubá (-563), Lavras (-627), Poços de Caldas (-3.174) e São Sebastião do Paraíso (12).