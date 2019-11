Varginha registrou 180 casos notificados de acidentes com escorpiões entre 2017 e 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (31), por meio do Setor de Vigilância Ambiental da Prefeitura, Varginha já registrou 180 casos notificados de acidentes com escorpiões, entre 2017 e 2019.

Somente em 2019, foram 48 notificações, até o dia 29 de outubro. Os meses deste ano que mais registraram os acidentes foram março (7), abril (7), maio (7), janeiro (6) e agosto (5). Em 2018, foram 78 casos e em 2017, 54 casos.

Conforme sexo do paciente, os homens lideram com 27 casos em 2019, contra 21 registros com as mulheres. Em 2018, foram 50 homens e 28 mulheres, e em 2017, 33 homens e 21 mulheres.

A faixa etária que mais teve casos notificados este ano foi entre 40 a 49 anos (12), seguido de 50 a 59 anos (8).

O período de chuva e calor que vive os mineiros é propício à proliferação de animais peçonhentos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), acidentes com animais como escorpião, cobra, formiga, abelha, vespa, marimbondo, lagartas, lacraia e aranhas costumam aumentar tanto em áreas urbanas, quanto rurais durante o período chuvoso e quente.

As vítimas desses animais devem procurar atendimento médico com urgência. Os casos graves de acidentes escorpiônicos podem piorar com a ocorrência de convulsão, coma, bradicardia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar agudo e choque.

Prevenção

Não existe inseticida eficiente para matar o escorpião, por isso as medidas de prevenção devem ser adotadas para evitar o aparecimento dos animais. Saiba quais são elas:

Manter limpos quintais e jardins, não acumulando folhas secas, lixo e entulhos.

Colocar o lixo em sacos plásticos fechados, para evitar baratas e outros insetos.

Conservar camas e berços afastados, no mínimo, 10 centímetros da parede.

Evitar que roupas de cama toquem o chão.

Não pendurar roupas na parede.

Inspecionar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes, antes de usá-los.

Limpar periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura.

Rebocar frestas nas paredes, móveis e rodapés, para que não apresentem vãos.

Usar telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques.

Proteger os predadores naturais dos escorpiões, como calangos, lagartixas, lacraias, corujas, sapos, macacos e galinhas.

Manter as áreas limpas ao redor das residências, não acumular lenha e outros materiais que possam servir de abrigo para os escorpiões.

Remanejar periodicamente material de construção que esteja armazenado, usando luvas de raspa de couro para proteger as mãos.

Caso encontre um animal peçonhento, afaste-se com cuidado e evite assustá-lo ou tocá-lo, mesmo que pareça morto, e procure a autoridade de saúde local para orientações.

Fotos: Varginha Digital