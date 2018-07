Varginha registrou 162 mortes por pneumonia este ano

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, entre janeiro e junho deste ano já foram registrados 1.420 internações, com 162 mortes por pneumonia em Varginha.

Em todo o Sul de Minas, foram registradas 555 mortes.Apenas na regional de Saúde de Pouso Alegre, 1.091 pessoas foram internadas este ano. Foram 206 mortes, o maior número na região.

Em Alfenas, foram 979 internações, com 92 mortes. Em Passos, 895 internações e 95 mortes.

Com a queda nas temperaturas e aumento nas doenças respiratórias, a preocupação das secretarias de saúde é em relação ao alerta com os sintomas. Os mais comuns são falta de ar, febre e tosse com secreção.

Com os idosos é diferente, pois eles não possuem quadro intenso e muitas das vezes não têm febre.

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, em todo o estado foram 25.846 internações pela doença.

A pneumonia é uma infecção na região dos pulmões responsável pela troca gasosa, os alvéolos. Muitas vezes os sintomas não são percebidos como o de uma doença mais grave.