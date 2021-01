Varginha registrou 14 mortes e mais de 600 casos de coronavírus em uma semana

Número de novos casos e mortes é o maior desde o início da pandemia.

Redação CSul/Foto destaque: Pixabay

A última semana em Varginha foi de recorde em número de óbitos e registros em decorrência da covid-19. Do dia 18 a 23 de janeiro, a cidade contabilizou 14 óbitos.

No dia 19, em boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, haviam sido confirmadas quatro mortes em decorrência do vírus. As vítimas fatais foram três mulheres, com idades de 51, 80 e 82 anos e um homem, de 66. Outros três óbitos vieram a ser confirmados um dia depois, no dia 21, à época, as vítimas foram dois homens, de 36 e 73 anos e uma mulher, de 83.

No dia seguinte (22), novas três mortes voltaram a ser confirmadas. As vítimas foram três homens, dois de 69 anos e outro de 74.

No dia 23, outras quatro mortes foram confirmadas no município, as vítimas, todas do sexo masculino tinham idades entre, 54, 55, 73 e 80.

Em uma semana, Varginha contabilizou além das 14 mortes, 677 casos confirmados da doença.

Conforme balanço da SES-MG, Varginha, agora, aparece em 2° lugar no ranking das cidades com maior número de casos da covid-19 no Sul de Minas, a cidade assumiu lugar do município de Extrema (4.072 casos e 34 mortes), o município varginhense aparece atrás apenas de Pouso Alegre (5.297 casos e 84 mortes).

Neste domingo (24), não foi divulgado boletim. A atualização de casos de coronavírus em Varginha deverá ser atualizada ainda nesta segunda-feira (25).