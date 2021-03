Varginha registra queda de 30% de internações de idosos após início da vacinação contra o coronavírus

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, 69% desse público já foi imunizado.

Redação CSul/Foto: Arquivo Prefeitura de Varginha

Varginha registrou queda de 30% no número de internações de idosos com mais de 90 anos após o início da vacinação contra o novo coronavírus. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, 69% desse público já foi imunizado.

Segundo o Secretário de Saúde de Varginha, Doutor Luiz Carlos Coelho, a cidade tem 594 idosos com mais de 90 anos. A primeira dose para pessoas dessa faixa etária foi aplicada em 11 de fevereiro e a segunda no dia 26. “Nesses dados, a gente já pode apontar seguramente que houve um impacto positivo, com uma queda real nas internações”, afirma

Conforme a prefeitura, mais de 5 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina, sendo 1.771 acima de 80 anos.

*Com informações: Estado de Minas