Varginha registra 88º óbito em decorrência da covid-19

Vítima é uma mulher, de 91 anos, com comorbidades.

Redação CSul/Foto destaque: Reuters

A Prefeitura de Varginha confirmou, nesta quinta-feira (4), através do boletim epidemiológico da covid-19, uma nova morte em decorrência da doença. A vítima fatal é uma mulher, de 91 anos, com comorbidades. Esse foi o 88º óbito registrado no município em virtude do novo coronavírus desde o início da pandemia. Ainda conforme o balanço, Varginha tem até o dia de hoje 4.993 casos da doença, sendo 4.597 já curados.

Ao todo 38 pacientes estão internados, sendo 23 na enfermaria (14 positivos) e 15 no CTI (13 positivos).

Além das 88 mortes confirmadas, quatro óbitos seguem sendo investigados