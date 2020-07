Varginha reduz pela metade número de consumidores no Mercado do Produtor

Pin Compartilhar 0 Compart.

Medida é tomada visando evitar proliferação da Covid-19.

Como consequência das ações de enfrentamento à Covid-19, a Prefeitura de Varginha informa que o número de consumidores permitidos no interior do Mercado do Produtor será reduzido pela metade, a partir do próximo domingo (19).

A medida tem o objetivo de evitar aglomerações e foi motivada pelo aumento do número de denúncias recebidas nas últimas semanas. Tais denúncias reportavam filas de espera, não distanciamento das pessoas e algumas situações de aglomeração em determinadas bancas.

Para evitar medidas mais drásticas, tanto os feirantes como os consumidores vão ter que se atentar ao Decreto Municipal que determina as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Essa intervenção, tomada pela Vigilância Sanitária em conjunto com a administração do Mercado do Produtor, faz parte das ações do município visando um combate mais eficaz à transmissão do novo coronavírus nas próximas semanas.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura Municipal de Varginha