Varginha receberá seu primeiro Hospital Veterinário, na Cidade Universitária do Unis

Os animais têm obtido cada vez mais espaço nas questões cotidianas e o respeito a eles é marca de uma sociedade ética que reflete no bem comum de todos.

Neste contexto, a saúde dos animais é um tema de grande importância, especialmente porque interfere diretamente na saúde pública. Atendendo às demandas da comunidade no que se refere ao bem-estar animal, o Grupo Educacional Unis iniciou no mês de agosto as obras de conclusão do primeiro Hospital Veterinário de Varginha.

Com previsão de término para junho de 2019, as obras de conclusão do hospital contam com salas de triagem e antissepsia, sala de doenças infectocontagiosas, consultórios, centros cirúrgico e pós-cirúrgico, centros de esterilização, farmácia, entre outros.

“A implantação do Hospital Veterinário será um marco importante do ponto de vista acadêmico para o curso de Medicina Veterinária, mas será mais importante ainda para Varginha e região, pois seu funcionamento depende da demanda por assistência à saúde animal”, comentou o Coordenador do curso de Medicina Veterinária, Prof. José Antônio Viana.

De acordo com o Prof. José, a população terá serviços voltados para os cuidados com a saúde animal, com reflexos diretos na saúde humana e do meio ambiente. “Este é o conceito mais moderno de ‘saúde única’”, ressaltou.

Instalado na Cidade Universitária, o Hospital Veterinário atenderá Varginha e região, oferecendo serviços de atendimento clinico e cirúrgico para pequenos animais, internação, exames de imagem (Raios-X e Ultrassom), dentre outros, além de possibilitar o ensino da prática profissional aos estudantes, beneficiando muito a sociedade em termos de assistência à saúde dos animais.

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução Internet