Varginha recebe terceiro lote de vacinas contra o coronavírus

Doses da CoronaVac chegaram nesta terça-feira (9) no aeroporto da cidade e foram encaminhadas à Superintendência Regional de Saúde.

Redação CSul/Foto destaque: Ascom Prefeitura de Varginha

Um novo lote de vacinas contra o coronavírus chegou na manhã desta terça-feira (9), em Varginha. O avião com as doses da CoronaVac desembarcou no Aeroporto Major Brigadeiro Trompowsky, no início da tarde.

A entrega foi acompanhada pelo vice-prefeito Leonardo Ciacci, agentes da Guarda Civil Municipal, equipes da Polícia Militar e servidores da Superintendência de Saúde.

Autoridades acompanharam entrega das vacinas/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

Segundo a prefeitura, o lote já foi encaminhado à rede de frios da Regional de Saúde de Varginha, onde será dividido e encaminhado para as 50 cidades que fazem parte da regional. A distribuição deverá ocorrer nesta quarta-feira (10).

A quantidade total das doses não foi divulgada.