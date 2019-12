Varginha recebe o Seminário Fundo de Saneamento Básico

Pin Compartilhar 0 Compart.

Deputado Estadual Professor Cleiton promove evento técnico na cidade de Varginha com a participação da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

No dia 12 de dezembro de 2019, próxima quinta-feira, acontecerá, na cidade de Varginha- MG, um evento técnico que apresentará aos prefeitos e autoridades da região os trâmites para que os municípios possam solicitar o acesso aos repasses tarifários para os respectivos fundos municipais de saneamento.

A ideia do evento deu-se pelo fato de que a grande maioria dos Municípios da Região Sul do Estado de Minas Gerais possui sistema de saneamento regulado pela ARSAE, todavia não cumpre as exigências necessárias ao recebimento do repasse tarifário.

Nessa reunião a ARSAE apresentará os direcionamentos e os benefícios para que os municípios consigam promover sua habilitação ao recebimento do repasse tarifário. Tendo, também, a participação dos representantes técnicos da Copasa. Pela importância dessas informações para um município, o mandato do deputado Professor Cleiton tem mobilizado prefeitos e autoridades interessadas no seminário.

“Esse evento é extremamente importante para que os municípios tenham acesso aos recursos que são destinados especificamente para ações voltadas para o saneamento básico. Por isso, incentivamos a participação das autoridades regionais.”, destacou o Deputado.

O Seminário Fundo de Saneamento Básico acontecerá no Auditório da UNIS – Av. Alzira Barra Gazzola, nº 650, bairro Aeroporto. Os credenciamentos serão feitos a partir de 12h30min e a abertura do evento acontecerá às 13h30min.

Fonte: Assessoria Deputado Professor Cleiton