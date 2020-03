Varginha recebe o maior evento da raça Mangalarga Marchador

Pin Compartilhar 0 Compart.

Exposição Brasileira MINASUL do Criador tem expectativa que cinco mil pessoas visitem o evento

A exposição terá a participação de criadores de todas as partes do país interessados em comercializar os seus animais ou em adquirir outros. Serão mais de 270 cavalos em exposição. A expectativa dos organizadores do evento é de que o leilão que será realizado hoje movimente mais de R$ 1 milhão em vendas.

A cidade de Varginha foi escolhida para sediar o evento por ser considerada uma das melhores cidades para viver e investir no país. A cidade também é um dos principais centros de comércio do café do Brasil e referência em cafés de qualidade. Além disso, Varginha é conhecida por ter muitos criadores de cavalo Mangalarga Marchador e se orgulha de ter campeões em diversas exposições nacionais e regionais. O município ainda é considerado um polo de importação e exportação de produtos, com um Centro de Distribuição (Estação Aduaneira) com movimentação de cargas nacionais e internacionais, através do seu Porto Seco.

Magalhães ressalta ainda que a iniciativa está alinhada à missão da cooperativa que é proporcionar aos cooperados soluções integradas para o crescimento dos seus negócios. Além de potencializar a produção do agro na região, a Minasul desempenha o importante papel de armazenar e comercializar as safras dos produtores, no Brasil e no mundo. Com foco na qualidade e sustentabilidade, a cooperativa trabalha pelo desenvolvimento pleno de toda a cadeia produtiva.

Além de ver de perto novos talentos da raça, os visitantes poderão usufruir dos espaços Vila Gourmet, Choperia, Joalheria e Espaço Viola & Marcha.

A exposição acontece no Parque de Exposições da cidade até o dia 8 de março e a expectativa é de que mais de 5 mil pessoas visitem o local.

Confira a programação:

06 de março: (sexta Feira)

08h: Início dos Julgamentos

19h: Apresentação dos animais do Leilão do Criador

20h: Início do Leilão do Criador

22:30h Show no Espaço Viola e Marcha: Bruno Cabral e turma do Brechó

07 de março: (sábado)

08h: Início dos Julgamentos

20h: Show no Espaço Viola e Marcha: Mayron Ribeiro

08 de março: (domingo)

08h: Início dos Julgamentos

14h: Encerramento

Fonte: PR Americas/Foto: Divulgação