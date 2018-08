Varginha recebe grupos de trabalho do Parlamento Jovem

Nesta sexta-feira (3), 97 estudantes da região que fazem parte do Parlamento Jovem, participaram dos Grupos de Trabalho da etapa regional em Varginha, no auditório da Unifal.

O PJ de Minas é um projeto coordenado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, e pela Pontifícia Universidade Católica – PUC e desenvolvido nas câmaras municipais mineiras.

Os alunos do Polo Sul de Minas III que é composto por Alfenas, Lavras, Nepomuceno, Santana da Vargem, Três Corações, Três Pontas e Varginha, discutiram as propostas elaboradas na etapa municipal que abordam o tema 2018 que é “Violência Contra a Mulher”.

Das 42 propostas elaboradas pelo Polo, 12 serão levadas para a Plenária Regional que será realizada no próximo dia 15 de agosto, ocasião em que serão novamente debatidas e escolhidas seis propostas finais que se juntarão às demais no evento estadual, marcado para setembro em Belo Horizonte.

“Essa metodologia dos Grupos de Trabalhos aproxima cada vez mais os alunos da realidade da Etapa Estadual, com dinâmicas e atividades de integração. É uma oportunidade de integração entre as escolas do legislativo e da discussão sobre esse tema tão relevante e que merece todo o debate e atenção”, explicou o diretor da Escola do Legislativo de Varginha, Robson Almeida.

O presidente da Câmara, Leonardo Ciacci recebeu os alunos, participou da cerimônia de abertura e os parabenizou pelo importante trabalho que desenvolvem.

“É um orgulho imenso para nós termos esses alunos como representantes de Varginha, da nossa região, e ver toda essa empolgação com que participam das atividades da Escola do Legislativo. Continuaremos a dar todo o apoio e eu tenho certeza que seremos muito bem representados na etapa estadual”, finalizou.