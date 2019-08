Varginha recebe gestores de mais de 50 cidades na 9ª Rodada Regional do Patrimônio Cultural

Gestores da área cultural de 53 municípios participam nesta quinta-feira (22/08) da 9ª Rodada Regional do Patrimônio Cultural, promovida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) em parceria com a Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural. O evento acontece no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACIV) e, nesta edição, trata sobre a “Municipalização da política de patrimônio cultural: instrumentos e diretrizes”. Palestras e atividades práticas em grupo são algumas das atividades programadas para o encontro.

De acordo com Clarice Libânio, diretora de Promoção do Iepha, o objetivo do evento é discutir com os municípios como anda a política de preservação do patrimônio em cada território, focando nas dificuldades, nas dúvidas e como incrementar essa proteção. “A gente vê muitas vezes que o município tem uma resistência em investir em patrimônio sem perceber que essa ação vai gerar dividendos e recursos maiores que aquele que ele investiu. A cada ano, os municípios que investem nesta política, conseguem aumentar a pontuação e receber mais recursos vinculados ao ICMS Cultural e à Lei Robin Hood”, destacou a diretora.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, deu as boas-vindas aos participantes e destacou algumas iniciativas feitas em Varginha na preservação do patrimônio artístico e cultural. “Desde janeiro, nós retomamos as atividades nesta área, com projetos de educação patrimonial, revitalizações como no Theatro Capitólio e em obras no Jardim do Sapo, que está sendo finalizada pela Prefeitura. Estamos difundindo e preservando o patrimônio cultural”, afirmou Lindon Lopes.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Dudu Ottoni, um evento desta magnitude confirma o perfil de Varginha como uma cidade polo. “É muito importante a presença do Iepha não só em Varginha, mas em toda região para saber a realidade dos patrimônios tombados nos municípios. Esperamos que o evento traga soluções e alternativas para a preservação da cultura”, ressaltou o presidente.

Cláudia Pereira, secretária de Cultura e Turismo da cidade de Nova Resende viajou cerca de 180 km para participar da rodada. “Estamos em segundo lugar na nossa região no ICMS. É importante participarmos para termos o conhecimento para atuarmos ainda melhor nessa área”, disse. Além de Varginha, outras duas cidades receberam a rodada: Conceição do Mato Dentro (18/07) e Ubá (08/08).