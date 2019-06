Varginha recebe Festival do Japão do Sul de Minas neste final de semana

Neste sábado (1º) e domingo (2), Varginha recebe na Praça do ET, a primeira edição do Festival do Japão do Sul de Minas. Evento gratuito reúne o melhor da gastronomia japonesa, apresentações de danças e artes marciais, além de exposições fotográficas, shows de Taiko (variedade de instrumentos japoneses de percussão) com 40 integrantes e apresentação do cantor Joe Hirata.

Ação da Associação Cultural Nikkey de Varginha tem como objetivo trazer para Varginha e região, o que tem de mais tradicional e bonito na cultura japonesa, transmitindo tradições, valores e conhecimentos culturais às novas gerações, além de fomentar o comércio. Evento comemora ainda os 111 anos da imigração japonesa no Brasil, que se iniciou em 18 de junho de 1908.

Programação sábado (1º) – das 11h às 22h

11h00 – Som com Dj Ed Garcia;

18h00 – Apresentação de Jiu Jitsu;

18h30 – Desfile de Cosplay;

19h00 – Apresentação de Karatê;

19h30 – Apresentação de Taiko;

20h00 – Show com Joe Hirata;

21h30 – Apresentação de Taiko.

Domingo (2) – das 11h às 15h

11h00 – Som com Dj Ed Garcia;

12h00 – Apresentação de Taiko.

Gastronomia

Durante os dois dias, festival contará com estandes dos restaurantes Nippon Sushi, Japa Temaki, Seo Haki, Pasteleko, Restaurante Maverick, Água Doce Cachaçaria, Bathian, Bābekyú, Satsumaya e Cervejaria Du Beato.

Serão vendidos yakissoba, gyoza, harumaki, temaki, sushi, sashimi, tempura, kakiaguê, doces japoneses como manju, sembei, moti, yookan e dorayaki, além de cervejas artesanais. Os preços variam entre R$5 e R$15.

Exposição fotográfica

Além das atividades na Praça do ET, está sendo realizada até a próxima sexta-feira, 07 de junho, uma exposição fotográfica no Via Café Garden Shopping, sobre a história da cultura japonesa no Brasil, em especial no Sul de Minas. Alunos do primeiro, terceiro e sétimo períodos do curso de Jornalismo do Grupo Unis desenvolveram um trabalho conjunto relacionando as disciplinas de “Realidade Política, Econômica, Social e Cultural”, “Webjornalismo” e “Fotografia”, onde são apresentados personagens que fizeram e fazem parte da história japonesa em Varginha e região.

Sobre alguns pratos

Yakissoba – Sōsu yakissoba, também conhecido como yakissoba, é um prato de origem chinesa, que popularizou no Japão, cujo nome significa, literalmente, “macarrão de soba frito”. O prato, conhecido internacionalmente, é composto por legumes e verduras;

Gyoza – é um prato típico da culinária chinesa que se difundiu para a culinária japonesa e do resto da Ásia. Consiste tipicamente de um recheio de carne moída e/ou de legumes dentro de um fino invólucro de massa;

Tempura – consiste de pedaços fritos de vegetais ou mariscos envoltos num polme fino (farinha de trigo, ovo e/ou água). A fritura é realizada em óleo muito quente, durante apenas cerca de dois ou três minutos. O segredo está na massa que deve ser bem fluida e no molho agridoce que dá sabor especial e um toque puramente japonês à receita;

Manju – é um doce cozido no vapor. São feitos de uma massa de farinha de trigo, farinha de arroz e trigo sarraceno e que geralmente é recheada com pasta de feijão azuki;

Sembei – é um tipo de aperitivo de arroz japonês. Eles são feitos em vários formatos, tamanhos e sabores, normalmente salgados, mas às vezes doces. O sembei é muitas vezes comido com chá verde como um aperitivo e oferecido a visitas como uma cortesia;

Moti – é um bolinho feito de arroz glutinoso, moído em pasta e depois moldado.