Varginha recebe evento de lançamento do Dia C 2020

Varginha será a primeira cidade mineira a receber o Workshop de Lançamento do Dia de Cooperar (Dia C) em 2020, movimento de voluntariado desenvolvido há 11 anos pelo Sistema Ocemg. O evento será realizado nos dias 4 e 5 de fevereiro, no Hotel Café Royal (Av. Benjamim Constant, nº 310, centro de Varginha). As inscrições, para cooperativas, são gratuitas e vão até 31 de janeiro pelo portal www.minasgerais.coop.br. Mais informações pelos telefones (31) 3025-7134, 3025-7110 e 3025-7109.

O Dia C foi criado em 2009 pelo Sistema Ocemg, instituição que representa as cooperativas do Estado. Nacionalizado em 2014, o movimento de voluntariado cooperativista hoje é realizado nos 26 Estados e no Distrito Federal, e até 2019 foram beneficiadas mais de 9,6 milhões de pessoas por meio das as ações desenvolvidas por cooperativas de todo o Brasil.

O Lançamento do Dia C tem como objetivo mobilizar e orientar as cooperativas mineiras sobre a proposta do movimento em 2020, por meio de subsídios metodológicos e motivacionais, para adoção de práticas de responsabilidade social e elaboração de projetos contínuos e de maior alcance para as pessoas e comunidades.

Na ocasião, os participantes terão a possibilidade de desenvolver conhecimentos e habilidades necessárias para a elaboração, implantação e gestão de projetos de voluntariado, incluindo a construção de indicadores de avaliação e a sensibilização para o desenvolvimento integral das pessoas na cooperativa e na mobilização para a intercooperação.

O Dia C em Minas

O Dia de Cooperar é um movimento de voluntariado cooperativista que foi abraçado pelas cooperativas do Estado. Ano após ano, as ações em prol da comunidade tornam-se mais encorpadas e abrangentes, mostrando que o setor vai muito além do âmbito econômico. Alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), as cooperativas desenvolvem projetos que levam em consideração as necessidades e a realidade dos municípios onde atuam, em ações contínuas de promoção e assistência social, de saúde e de proteção ao meio ambiente, entre outras.

A iniciativa conta com grande adesão em todo o Estado. Em 2019, 278 cooperativas mineiras participaram do Dia de Cooperar, com 180 projetos, realizado em 299 cidades mineiras e beneficiando mais de 1 milhão de pessoas.

Conheça alguns exemplos de ações voluntárias realizadas em Varginha

Em 2019, a Minasul idealizou o projeto Educa, que buscou conscientizar a população acerca de inclusão social. Com o auxílio de 96 voluntários e a contribuição da comunidade local foram arrecadados 176 uniformes, 976 peças de roupas, 302 produtos de limpeza e 471 brinquedos. Itens destinados para a Apae de Cambuquira, beneficiando 211 pessoas.

Já o Sicoob Credivar acolheu o Conselho Comunitário do Bairro Santana. A iniciativa viabilizou a revitalização de toda a fachada da sede da instituição e incluiu ainda várias outras atividades, entre elas um dia dedicado a saúde e lazer para 180 pessoas e uma oficina de pintura e desenho com um artista plástico, envolvendo 120 crianças.

Com o apoio de 22 Postos de Atendimento da cooperativa presentes em 19 cidades mineiras, a cooperativa também promoveu uma campanha de arrecadação que rendeu mais de 230 quilos de alimentos, materiais de limpeza e higiene, 175 itens pedagógicos e escolares destinados para a Pastoral da Criança, beneficiando 900 pessoas.

O Sistema Ocemg

O Sistema Ocemg é formado pela junção de duas instituições: o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), órgão de representação política, sindical-patronal e de defesa do cooperativismo no Estado; e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais (Sescoop-MG), responsável pelas atividades de formação profissional, monitoramento e promoção social das diversas cooperativas de Minas. A Ocemg ainda integra a Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina (Fecoop-Sulene).

Lançamento do Movimento Dia de Cooperar (Dia C) 2020

Programação: 04/02

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

9h30 – Apresentação do Programa Dia C 2020

10h – Oficina de elaboração de projetos de Desenvolvimento Local

12h – Almoço

13h – Oficina de elaboração de projetos de Desenvolvimento Local (continuação)

15h30 – Intervalo

15h45 – Oficina de elaboração de projetos de Desenvolvimento Local (continuação)

17h30 – Encerramento

Programação: 05/02

8h – Oficina de elaboração de projetos de Desenvolvimento Local (continuação)

10h15 – Intervalo

10h30 – Oficina de elaboração de projetos de Desenvolvimento Local (continuação)

12h30 – Almoço

13h30 – Oficina de elaboração de projetos de Desenvolvimento Local (continuação)

16h – Encerramento

Fonte e foto: Assessoria ETC Comunicação