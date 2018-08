Varginha recebe Carreta Escola do projeto “Educar Para Preservar” de Furnas

Varginha recebeu nesta quarta-feira (15), a Carreta Escola de Furnas, que permanecerá até sexta-feira (17), recebendo alunos das escolas do Ensino Fundamental I e II da Rede Municipal de Ensino (alunos dos 4º aos 9º anos).

O projeto lançado por FURNAS, “Educar Para Preservar” , foi desenvolvido para orientar professores, estudantes e moradores sobre a importância da preservação da natureza e o combate ao desperdício de energia elétrica, a iniciativa conta com uma unidade móvel de educação que visitará 39 municípios mineiros.

Transformada em moderna sala de aula, uma carreta baú com 15 metros de comprimento foi toda equipada com tecnologia de ponta. Totalmente acessível para deficientes físicos, o baú virou uma unidade móvel de educação e possui laboratório, com material audiovisual, maquetes, jogos, experimentos interativos, filmes em 3D, realidade aumentada. O objetivo é tornar professores, alunos e toda a comunidade, multiplicadores dos conceitos relacionados à preservação ambiental das nascentes da região, e do uso eficiente e seguro da energia elétrica.

As atividades serão realizadas nas cidades de abrangência do Lago de FURNAS e atenderão 60 mil estudantes, de 234 escolas, além de cerca de 235 mil pessoas da comunidade em geral.

Alunos das escolas do Ensino Fundamental I e II da Rede Municipal de Ensino (alunos dos 4º aos 9º anos) participarão do evento, que contará com aulas de 40 a 50 minutos.

Fonte: ASSCOM / Prefeitura de Varginha.