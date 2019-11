Varginha recebe atividades da Semana Global de Empreendedorismo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Movimento acontece em todo o mundo para estimular o empreendedorismo. Todas as atividades serão gratuitas.

A próxima quinta-feira (21) foi o dia escolhido para as atividades da Semana Global de Empreendedorismo (SGE), em Varginha. Serão oito atividades gratuitas, que irão discutir temas relacionados à educação, ecossistema, políticas públicas e inclusão, durante 12 horas de muito aprendizado e networking. A programação começa a partir das 8h30, no Hotel Podium (Alameda Miguel Paschoal, 120, Vale dos Ypês). Os interessados podem se inscrever pelo telefone da Agência de Atendimento do Sebrae Minas, em Varginha, (35) 3690-5100 ou pelo site: http://empreendedorismo.sebraemg.com.br/

Destaque da programação

O destaque da programação da SGE, em Varginha, será a palestra magna, “Tecnologia e Empreendedorismo do Futuro”, com o palestrante Ricardo Rocha, CEO da Softbox | LuizaLabs, laboratório de inovação e tecnologia do Magazine Luíza, voltado para os pequenos varejos. A rede de lojas Magazine Luíza se fortaleceu ainda mais no mercado, após a criação da assistente virtual “Lu”, desenvolvida para ajudar os clientes durante a utilização do e-commerce da loja. A robô ficou famosa na internet e tornou-se um case de sucesso.

“A Semana é o maior movimento de empreendedorismo do mundo e tem o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender, o que provoca um movimento capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e transformar realidades, ” comenta o analista do Sebrae Minas Francisco Corrêa.

Semana Global de Empreendedorismo

A Semana Global de Empreendedorismo (SGE) acontece em todos os estados do Brasil, de 18 a 24 de novembro. No Sul de Minas serão 38 atividades gratuitas, distribuídas em 16 cidades da região, são elas: Alfenas, Campos Gerais, Bueno Brandão, Cambuí, Carvalhos, Caxambu, Extrema, Itajubá, Itamonte, Lambari, Lavras, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço e Varginha. A SGE está na 12ª edição e o tema deste ano é “Empreender é viver o futuro hoje”.

Durante a Semana e também ao longo do mês de novembro, diversas atividades serão disponibilizadas para diferentes públicos, nos temas de inovação, marketing digital, liderança, finanças, planejamento, sustentabilidade, aberturada de negócios e outros. A expectativa é que sejam realizadas mais de 1,6 mil atividades em todo o estado de Minas, a maior parte gratuitas. A Semana Global envolve 170 países, com o objetivo de fortalecer a cultura empreendedora no mundo.

Confira a programação ofertada pelo Sebrae Minas para a “SGE 2019” no site: http://empreendedorismo.sebraemg.com.br/

Programação da Semana Global de Empreendedorismo – Varginha

Quinta-feira (21/11)

08h30 – Talk – Educação empreendedora transversal.

9h30 – Talk – Educação, inovação e futuro das habilidades e competências.

10h – Painel – Educação 4.-0

Giro Empreendedor: contratos e blindagem jurídica | marcas e patentes | Ambientes criativos | Impulsione o seu negócio: Facebook e Instagram.

13h – Conexão Ecossistema de inovação: políticas públicas, marketing e comunicação para o ecossistema; educação, talentos e inclusão.

14h – Giro soluções ágeis: educação financeira, logística, e-commerce, Google; e como formar um time de sucesso.

18h30 – Palestra – Inspiração para levar inovação aos pequenos negócios.

19h30 – Palestra – Tecnologia e empreendedorismo do futuro, com Ricardo Rocha, CEO da Softbox/LuizaLabs – do Magazine Luíza.

