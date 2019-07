Nesta sexta-feira (12) e sábado (13), a Paróquia São José de Varginha realizará o Arraiá de São José.

Festividades começam a partir das 19 horas, na Comunidade Nossa Senhora da Consolação, no bairro da Vargem.

Na sexta-feira, haverá música ao vivo com o Grupo Pantanal. No sábado, Camerata de Viola do Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga se apresenta.

Além disso, evento conta com quadrilha e comidas típicas.