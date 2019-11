Varginha recebe 7° Encontro de carrinhos de rolimã neste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde deste sábado (9), a partir das 14h, Varginha receberá o 7º Encontro de Carrinhos de Rolimã, na avenida de acesso ao Porto Seco Sul de Minas.

De acordo com Flávio Lúcio Ferreira, um dos organizadores do evento e membro da Equipe E.T Trollers, “nossa equipe disputa várias corridas pelo Brasil. Estamos incentivando as crianças e também os adultos interessados a voltarem a praticar essa brincadeira, que hoje está se tornando um esporte radical”, disse.

Ação gratuita é realizada pelos membros da Equipe E.T. Trollers, Marcelo Cosmo, Fábio Lousada, Felipe Vitta e Flávio Lúcio Ferreira. Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 99138-0100.

Fotos do 4º encontro

Fotos: Equipe Trollers