Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste sábado (24), será realizado a partir das 17h, o 1º Leilão Beneficente Vida Viva, no Parque de Exposições de Varginha.

Toda a renda do evento será revertida para o trabalho da associação com os pacientes oncológicos assistidos de Varginha e mais de 200 cidades.

Haverá apresentação musical com Elly Bernardes, comida de boteco, variedade de bebidas e brinquedos para as crianças.

A entrada é franca e não serão permitidos cavalos no parque.