Varginha recebe 13ª edição do programa Diálogos com o Sisema

Pin Compartilhar 0 Compart.

Discutir a gestão municipal dos resíduos sólidos urbanos e esgotamento sanitário é o objetivo da 13ª edição do programa Diálogos com o Sisema, iniciativa do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) que visa democratizar informações e debater temas ambientalmente relevantes junto aos cidadãos mineiros. A próxima etapa acontece nesta terça-feira (1º), em Varginha, no Sul de Minas.

Nesta edição, a programação prevê palestra da gerente de Resíduos Sólidos Urbanos da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Denise Bruschi. Na oportunidade, ela vai apresentar, por exemplo, alguns dos avanços e desafios da política de gestão de resíduos sólidos em Minas. Outro destaque serão as principais ações do governo estadual para garantir maior efetividade na implementação das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos no estado, em especial quanto às diretrizes básicas de redução do volume gerado, reaproveitamento, reciclagem, tratamento dos resíduos e correta disposição final dos rejeitos.

Durante o evento, serão abordados, ainda, os principais problemas e desafios relacionados ao tratamento e beneficiamento dos rejeitos produzidos nos municípios da região e, na sequência, serão apresentadas possíveis soluções para questões locais. São esperados empreendedores, consultores ambientais, representantes de Organização Não-Governamentais (ONGs), profissionais de educação ambiental e sociedade civil em geral.

A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia. Ao final da atividade, será fornecido certificado de presença aos interessados.

Programa

O programa Diálogos com o Sisema promove reuniões periódicas, abertas ao público em geral, para apresentação e discussão de temas ambientais de interesse comum. A iniciativa busca contribuir para a democratização das informações, além de incentivar a participação da sociedade na preservação do equilíbrio do meio ambiente e na defesa da qualidade ambiental, como exercício da cidadania.

Em 2019, o programa ampliou sua atuação também ao interior do estado, com realização nas cidades-sede das nove regionais de meio ambiente de Minas Gerais.

Outras informações podem ser obtidas no endereço: www.meioambiente.mg.gov.br/educacao-ambiental/dialogos-com-o-sisema

Fonte: Assessoria de Comunicação – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável