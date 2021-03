Varginha recebe 1.460 doses da CoronaVac

Ao todo, são 730 vacinas referentes a primeira e segunda dose.

Redação CSul/Foto: Fábio Marchetto

Varginha recebe, nesta sexta-feira (5), 1.460 doses da CoronaVac. Segundo o Portal Agência Minas, mais de 280 mil doses estão sendo distribuídas em todo estado. Essa é a sexta remessa, entre doses da CoronaVac e Astrazeneca, em Minas Gerais.

Para a operação de distribuição dos imunizantes, mais uma vez a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) conta com apoio das Forças de Segurança estaduais, que auxiliam no desenvolvimento e na execução das estratégias logísticas do transporte aéreo e das rotas terrestres.

“Tudo vem acontecendo conforme o planejado, com uma boa entrega por parte do Estado. Seguimos as orientações do Programa Nacional de Imunização, que avalia critérios epidemiológicos para determinar os públicos prioritários”, afirmou o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Até o momento Minas Gerais já vacinou 605.225 mineiros com a primeira dose e 290.176 com a segunda.

*Com informações: Agência Minas