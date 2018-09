Varginha realiza SIPAT-DO 2018

Entre 1º e 05 de outubro, a Prefeitura de Varginha, por meio do Setor de Segurança do Trabalho e das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalhos das Secretarias Municipais, realizará a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Doenças Operacionais – SIPAT-DO 2018.

Ação conta com uma extensa programação de palestras e atividades culturais voltadas aos servidores municipais. Nos dias 1º, 02 e 03, as atividades serão no Teatro Capitólio; jádia04 e 05, no Auditório do Senai, na Av. Benjamin Constant, 389 – Centro.

Sobre a SIPAT

É um evento de uma semana duração, que tem como intuito conscientizar e informar todos os trabalhadores de uma organização sobre saúde e segurança do trabalho.Realizada anualmente, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) é de extrema importância por ser uma ação que tem a finalidade de conscientizar, educar e informar todos os trabalhadores envolvidos na organização sobre as prevenções de acidentes e cuidados com a saúde.

Para que os objetivos da SIPAT sejam alcançados, são realizadas diversas atividades, palestras, jogos e dinâmicas com assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho.

Esse encontro anual deve ser organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA), em parceria com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).

É essencial que todos os trabalhadores se empenhem e colaborem ativamente para a realização do evento, de modo que todos entendam a importância da prevenção de acidentes de trabalho e a promoção da saúde dos colaboradores.

O tema do encontro deve ser diferente a cada edição, assim como as atividades realizadas, garantindo que os participantes se mantenham motivados e interessados ano após ano. Também é fundamental que a empresa se preocupe em fazer com que todos compreendam o quão indispensável é a implementação dessas normas de segurança para o crescimento e o desenvolvimento da empresa.

A SIPAT deve ser documentada pela CIPA, para comprovar todas as atividades realizadas durante a semana. Vale destacar que esta é uma semana exigida pela Legislação Trabalhista Brasileira, e precisa ser realizada pelo menos uma vez por ano.

Benefícios