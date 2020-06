Varginha realiza “Dia D municipal” para intensificação da vacinação contra a gripe

Pin Compartilhar 0 Compart.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Reprodução/CSul

A Secretaria Municipal de Saúde, através dos Setores de Epidemiologia e Atenção Básica, informa que no próximo domingo (28), nove Unidades Básicas de Saúde vão abrir para intensificação da vacinação contra Influenza (Gripe) para todas as pessoas dos grupos prioritários, que ainda não se vacinaram.

A meta é vacinar 90% da população-alvo dessa 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Até essa terça-feira, 23, Varginha alcançou a cobertura geral de 89,52%. No entanto, não alcançou o mínimo de 90% nos grupos:

– Adultos de 55 a 59 anos: 52,06%

– Gestantes: 48,12%

– Crianças: 61,43%

– Puérperas: 56,07%

Já os grupos dos idosos atingiu 122,07% e dos profissionais de saúde 123,07%.

De acordo com o Informe Epidemiológico da Secretaria Municipal de Varginha (referente à Semana Epidemiológica – SE – 25) Varginha possui 134 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, com a seguinte distribuição dos vírus:

Vírus respiratórios associados a SRAG de casos hospitalizados (até SE 25):

Classificação Final Casos

Em investigação 22

SRAG por Influenza 2

SRAG não especificado 110

Total 134

Fonte: SINAN Influenza WEB/Setor de Epidemiologia

Sendo assim, o município de Varginha para tentar alcançar a meta de no mínimo 90% dos grupos de crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos de idade, como forma de reduzir internações, complicações e mortes pela Influenza nestes grupos prioritários, vai realizar no domingo (28) a intensificação da vacina em nove Unidades do Município.

Público alvo:

Pessoas com 55 anos ou mais

Trabalhadores da Saúde

Membros das forças de segurança e salvamento

Doentes crônicos (é necessário apresentar comprovante médico)

Caminhoneiros

Motoristas e cobradores de transporte coletivo

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Grávidas

Mães no pós-parto

Pessoas com deficiência

Professores

Orientações Gerais

Se você ou alguém da família, amigos e conhecidos faz parte desses públicos e ainda não tomou a vacina, procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa das 8h às 14h. É a última oportunidade para vacinarem.

Leve a Caderneta de Vacina.

Na unidade: mantenha distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas na fila.

O uso de máscara é obrigatório para crianças acima de 2 anos e para adultos.

A vacina contra gripe não protege contra o coronavírus.

Confira no quadro as nove unidades de saúde que vão abrir no domingo para vacinação contra a gripe para os grupos prioritários: