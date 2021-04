Varginha prorroga primeira parcela do IPTU para dezembro

De acordo com o prefeito Vérdi Lúcio Melo, a medida foi tomada devido à situação da economia local em razão da pandemia de coronavírus.

A Prefeitura de Varginha decidiu prorrogar a 1ª parcela do IPTU 2021 para dezembro. De acordo com o prefeito Vérdi Lúcio Melo, a medida foi tomada devido à situação da economia local em razão da pandemia de coronavírus. De acordo com o Decreto 10.335, a primeira parcela do IPTU 2021 vencerá no dia 21 de dezembro deste ano.

“O país vive um momento delicado, e Varginha não está as margens dessa realidade. Desde o início da pandemia, temos tomado medidas tentando conciliar ações da saúde com economia. Por esta razão, decidimos pela prorrogação da primeira parcela do IPTU para o final do ano, para dar uma folga para os contribuinte” – disse o prefeito Vérdi Melo.

Vale ressaltar que, o Decreto não se aplica à parcela única ou às demais parcelas, sendo assim, os contribuintes que desejarem realizar o pagamento à vista, visando o desconto de 10%, poderá quitar o IPTU no prazo fixado para o pagamento da quota única.

Ainda conforme a administração municipal, o contribuinte que já efetuou o pagamento da primeira parcela do IPTU 2021, não terá direito ao reembolso ou a prorrogação de outra parcela em substituição.