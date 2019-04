Varginha Mais Saudável reúne cerca de 700 pessoas na Concha Acústica

No último sábado (6), aconteceu em frente a Concha Acústica, mais uma edição do Varginha mais Saudável. O evento marcou o Dia Mundial da Saúde e ainda trabalhou a conscientização sobre o Autismo e o Mês do Câncer.

A apresentação da banda marcial Mirim do CDCA abriu o evento e logo em seguida as aulas de alongamento e ginástica tomaram conta do evento. Dança, Zumba e Funcional fizeram a galera suar bastante e entrar em forma. Diversos brindes foram sorteados e cerca de 700 pessoas passaram pelo local no sábado.

Atendimentos foram realizados durante todo o evento levando os cuidados com a saúde, estética e beleza para todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos tiveram uma programação bem bacana e diversificado, se interagiram por diversas vezes, num ambiente descontraído de atividade física e saúde.

Quem esteve presente viu de perto a mistura entre as diversas idades, a socialização, a interação social, a alegria, o sorriso no rosto de cada participante. Foi o caso do prefeito Antônio Silva e do vice prefeito Verdi Lúcio Melo, que passaram pela praça e puderam ver de perto o sucesso de mais esta iniciativa. Ambos elogiaram a organização do evento, que segundo eles “oferece as pessoas uma nova maneira de viver, com hábitos saudáveis, unindo esporte, saúde e diversão”.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha