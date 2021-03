Varginha inicia vacinação para idosos com 83 anos ou mais, e prefeitura planeja compra de 60 mil doses

Imunização para idosos com 83 anos ou mais ocorre em sistema drive-thru, em frente ao Inprev; Secretário de Saúde explica processo de vacinação e pede calma à população; Vérdi pretende adquirir 60 mil doses.

Redação CSul: Franciele Brígida /Foto: Arquivo Prefeitura de Varginha

Nesta segunda-feira (8), começou a vacinação para os idosos que têm 83 anos ou mais e não estão acamados. O processo acontece na Praça Dalva Ribeiro, na Vila Paiva, em frente ao Inprev, de forma drive-thru. O horário para imunização tem início às 14h e segue até às 20h.

De acordo com a prefeitura, idosos que acamados serão vacinados no domicílio, cujos familiares deverão comunicar na unidade de saúde mais próxima.

Visando agilizar o processo de vacinação, a prefeitura de Varginha criou um link para atualizar dados cadastrais e endereços dos idosos. Ainda conforme a prefeitura, quem não conseguir acessar o link para o pré-cadastro online, deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para confirmar os dados.

Cronograma de vacinação em Varginha

Terça-feira 09/03: idosos de 82 anos ou mais;

Quarta-feira 10/03: idosos de 81 anos ou mais;

Quinta-feira 11/03: idosos de 80 anos ou mais.

Secretário de Saúde explica situação do processo de vacinação e pede paciência à população

Segundo o Secretário de Saúde de Varginha, Doutor Luiz Carlos Coelho, “a vacinação tem sido um cenário de estresse para equipes de saúde”. Luiz Carlos disse, ainda, que “o colapso da assistência, é o colapso da sensatez humana em querer o que o outro já tem”.

As falas do secretário ocorrem em meio à desespero da população pela vacinação. Coelho disse entende o desespero, mas alerta que não será dessa forma que o processo será resolvido. “Entendo o instinto de preservação da vida de si e dos seus, mas não será desse modo que resolveremos imunizações necessárias para todos. Infelizmente não temos vacinas. Não depende do Estado e nem do município. Estamos recebendo do PNI/Ministério da Saúde, em tempo real e estamos seguindo o plano” – finalizou.

Vérdi Melo pretende adquirir 60 mil doses para imunizar a população

Durante inauguração da “Farmácia de Minas” na última sexta-feira, o prefeito Vérdi Melo lamentou as mortes por coronavírus no município e afirmou que Varginha vai continua firme no enfrentamento da doença.

“Aderimos ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos para adquirir vacinas com recursos próprios do município; ainda não é uma certeza, mas estamos fazendo o nosso trabalho arduamente com uma equipe de profissionais que se dedicam ao enfrentamento; mantemos o Hospital de Campanha e mais quatro unidades de saúde para receber as pessoas com sintomas da Covid-19 e agora estamos empenhados em comprar 60 mil doses para imunizar nossa população já que o governo federal está enfrentando problemas”, enfatizou Vérdi.