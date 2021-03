Varginha inaugura ‘Farmácia de Minas’ nesta sexta-feira

Programa consiste na definição de um modelo de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo o atendimento humanizado aos usuários, com dispensação gratuita de medicamentos, realizada.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugura nesta sexta-feira (5), a Farmácia de Minas, que consiste na definição de um modelo de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo o atendimento humanizado aos usuários, com dispensação gratuita de medicamentos, realizada.

Localizada na Avenida Celina Ferreira Ottoni, a Farmácia de Minas levará o nome de técnica de enfermagem Marilene do Prado Tavares, falecida em maio de 2020.

Natural de varginha, Marilene estudou na escola Irmão Mário Esdras e na escola Deputado Domingos de Figueiredo. Seu sonho era ser médica e apesar de muitos esforços não conseguiu devido as condições financeiras, mas como era uma pessoa que sempre lutou em sua vida conseguiu se formar em Técnica de Enfermagem e trilhou esse caminho por 25 anos, servindo a área de saúde. Marilene foi admitida como auxiliar de enfermagem do Hospital Bom Pastor em 02 de maio de 1995, passando para o cargo de técnica de enfermagem em 18 de novembro de 2010.

Marilene foi vítima do novo coronavírus/Foto: Prefeitura de Varginha

No Hospital Bom Pastor, atuou nos setores de internação, centro cirúrgico, UTI, quimioterapia e desde de o ano de 2015, exerceu suas atividades no setor de Oncologia, sempre com muito carinho e respeito para com os pacientes e toda a equipe.

Marilene deixou o filho Guilherme do Prado Tavares e o neto Arthur, que nasceu tem 15 dias.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha